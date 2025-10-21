Minister vnútra vymenoval Maškarovú za policajnú prezidentku
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v utorok vymenoval Janu Maškarovú za policajnú prezidentku. Stotožnil sa s jej „jasnou víziou posilniť stabilitu, odbornosť a dôveru verejnosti v políciu“. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Šutaj Eštok dodal, že pred novou prezidentkou sú náročné úlohy - pokračovať v stabilizácii Policajného zboru (PZ) a zvyšovať bezpečnosť v uliciach. Podľa rezortu vnútra chce Maškarová viesť PZ s pokorou, energiou a rozhodnosťou. „Prezident musí byť vzorom, autoritou a garantom zákonnosti, bez ohľadu na vonkajší tlak,“ uviedla. Jej víziou je zamerať sa najmä na motiváciu a stabilizáciu počtu policajtov.
Prácu v polícii chce zatraktívniť pre mladých uchádzačov prostredníctvom lepších platových a sociálnych podmienok, ako aj posilnením systému vzdelávania, odbornej prípravy a spravodlivého kariérneho postupu. „Počas svojho pôsobenia vo funkcii prezidentky PZ chce otvorenou a vecnou komunikáciou prehlbovať dôveru v políciu a posilniť komunikáciu s verejnosťou, tak aby každý krok polície vychádzal z faktov a bol vysvetlený,“ doplnil rezort.
Maškarová je prvou ženou na čele PZ. Jej profesionálna dráha je úzko spojená s PZ viac ako 30 rokov. Počas služby dosiahla významné pozície, získala tiež viaceré ocenenia za svoj prínos v oblasti bezpečnosti. Venovala sa špecializovaným úlohám v oblasti boja proti organizovanému zločinu či ekonomickej kriminalite.
Rozsiahly požiar v bytovom dome: Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu
Obec Valaská v Breznianskom okrese vyhlásila pre rozsiahly utorkový požiar v miestnom bytovom dome mimoriadnu situáciu.
Lindtner: Juraj Cintula je terorista, ktorý chcel zaviesť určitý precedens
Právny zástupca premiéra Roberta Fica David Lindtner víta utorňajšie rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v prípade minuloročnej streľby na predsedu vlády.
Šutaj Eštok: Agresia nikdy nemôže byť nástrojom v demokracii
Agresia nikdy nemôže byť nástrojom v demokracii. „Nesmie sa stať normou, že namiesto dialógu prichádza nenávisť, namiesto argumentov - guľky,“ uviedol na sociálnej sieti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Súd rozhodol o atentátnikovi Cintulovi
Strelec Juraj Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku na premiéra.