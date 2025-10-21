Na vymenovanie japonskej premiérky Takaičiovej reagovali EÚ, Južná Kórea a Čína
- DNES - 11:52
- Tokio
Predstavitelia EÚ, Južnej Kórey a Číny zareagovali na vymenovanie predsedníčky Liberálnodemokratickej strany (LDP) Sanae Takaičiovej do funkcie premiérky Japonska, o ktorom v utorok rozhodla dolná komora japonského parlamentu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zablahoželala Takaičiovej k tomu, že sa stala vôbec prvou ženou na poste premiérky Japonska. „Ako prvá žena v úrade japonskej premiérky sa zapisujete do histórie. Teším sa na úzku spoluprácu, aby sme posunuli jedinečné partnerstvo medzi EÚ a Japonskom na novú úroveň. V prospech našej spoločnej konkurencieschopnosti. V prospech našej spoločnej bezpečnosti,“ adresovala v príspevku predsedníčka Takaičiovej na platforme X.
Južná Kórea sa taktiež zaviazala spolupracovať s novou predsedníčkou japonskej vlády. „Naša vláda bude naďalej úzko spolupracovať s novým japonským kabinetom, aby sa zachovala pozitívna dynamika bilaterálnych vzťahov,“ povedal novinárom hovorca kórejského ministerstva zahraničných vecí.
Peking v reakcii na vymenovanie premiérky, ktorá je známa svojím tvrdým postojom voči Číne, vyjadril nádej, že sa vzťahy s Tokiom „posunú vpred“. Čína „vzala na vedomie výsledok volieb“, uviedol hovorca čínskeho rezortu diplomacie. Počas tlačovej konferencie vyzval Tokio, aby „dodržalo svoje záväzky v dôležitých otázkach vrátane histórie Taiwanu“.
Zvolenie Takaičiovej je výsledkom koaličnej dohody medzi Japonskou liberálnodemokratickou stranou (LDP) a Japonskou stranou obnovy (JIP), ktorú podpísali v pondelok na poslednú chvíľu – len deň pred hlasovaním dolnej komory parlamentu o jej vymenovaní. Ukončilo sa tak trojmesačné politické vákuum, ktoré vzniklo po odstúpení bývalého premiéra Šigera Išibu pre neúspech LDP v parlamentných voľbách.
Takaičiová sa bude musieť vysporiadať s viacerými otázkami a problémami. Okrem iného ju podľa AP tento týždeň čaká dôležitý politický prejav, rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a regionálne summity. V domácej politike tiež čelí rastúcim cenám a do konca decembra musí pripraviť opatrenia na oživenie ekonomiky.
