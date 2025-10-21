  • Články
Lindtner: Juraj Cintula je terorista, ktorý chcel zaviesť určitý precedens

Právny zástupca premiéra Roberta Fica (Smer-SD) David Lindtner víta utorňajšie rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v prípade minuloročnej streľby na predsedu vlády.

Po vynesení rozsudku uviedol, že Juraj Cinula nie je žiadny dôchodca, ale terorista, ktorý chcel zaviesť určitý precedens, že v demokratickom a právnom štáte sa politická konfrontácia má riešiť násilnými prostriedkami.

Po období právneho temna a po tej právnej anarchii, ktorá tu vládla rokoch 2020 až 2023, po tom, ako boli masívne politicky a mediálne ovplyvňované trestné konania, po tom, ako dochádzalo k masívnemu zneužívaniu trestného práva na politické účely, tu máme rozsudok, ktorý prináša nádej, že do slovenského právneho prostredia sa postupne vracia spravodlivosť,“ uviedol Lindtner.

Právny zástupca premiéra víta rozhodnutie súdu, ktorý sa stotožnil s právnou kvalifikáciou obžaloby, tá skutok definovala ako teroristický útok. „Súd rozhodol na základe vykonaného dokazovania a predovšetkým na základe zákona. Som rád, že si súd osvojil túto právnu kvalifikáciu,“ povedal Lindtner a dodal, že súd nepodľahol nepriamym „politickým a mediálnym tlakom“.

Lindtner sa stotožnil aj s mimoriadnym zmierňovacím ustanovením súdu, ktorý Jurajovi Cintulovi uložil 21-ročný trest. „Ja som pracoval ako sudca 12 rokov, pristúpil by som k tomu rovnako. Súd vyhodnotil podľa mňa správne všetky okolnosti aj osobu obvineného, aj všetky okolnosti toho skutku, čiže myslím si, že tento trest je primeraný,“ doplnil právny zástupca predsedu vlády.

ŠTS v utorok odsúdil Juraja Cintulu zo spáchania trestného činu teroristického útoku na 21 rokov väzenia. K útoku na premiéra Roberta Fica došlo vlani 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Útočník na predsedu vlády vystrelil päťkrát a spôsobil mu viaceré zranenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
