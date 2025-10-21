  • Články
Šutaj Eštok: Agresia nikdy nemôže byť nástrojom v demokracii

  • DNES - 10:18
  • Bratislava
Agresia nikdy nemôže byť nástrojom v demokracii. „Nesmie sa stať normou, že namiesto dialógu prichádza nenávisť, namiesto argumentov - guľky,“ uviedol na sociálnej sieti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Reagoval tým na rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vo veci teroristického útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Padol rozsudok nad človekom, ktorý sa pokúsil zavraždiť predsedu vlády. Tento človek však nezaútočil len na premiéra, zaútočil na všetkých ľudí, ktorí sa v slobodných a demokratických voľbách rozhodli, komu zveria vedenie krajiny. Zaútočil na samotnú podstatu demokracie, na právo každého z nás rozhodovať o budúcnosti Slovenska volebným lístkom, nie zbraňou,“ uviedol minister.

Označil za žalostné, že sa podľa jeho slov v rámci politickej kampane spochybňuje, či sa atentát vôbec stal. „Médiá a opoziční politici klesli tak nízko, že prekrúcajú očividný fakt. Našťastie, na Slovensku funguje nezávislý súdny systém,“ dodal šéf rezortu vnútra.

Obžalovaný Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na predsedu vlády SR, je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. ŠTS v Banskej Bystrici ho odsúdil na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný.

Zdroj: Info.sk, TASR
