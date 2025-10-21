Súd rozhodol o atentátnikovi Cintulovi
Strelec Juraj Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku na premiéra.
Obžalovaný Juraj Cintula, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. Vyhlásil to v rozsudku Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, ktorý ho v utorok odsúdil na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný.
Dôchodca, 72-ročný Juraj Cintula, čelil na ŠTS obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozilo mu doživotie. Pochybnosť o tom, že skutok spáchal, nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie.
Podľa prokurátorky Kataríny Habčákovej a právneho zástupcu poškodeného premiéra Davida Lindtnera sa jednoznačne bez akýchkoľvek pochybností preukázalo, že obžalovaný spáchal obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.
Obhajca Juraja Cintulu Namir Alyasry súdu navrhol, aby skutok jeho klienta prekvalifikoval ako zločin útoku na verejného činiteľa, kde je miernejšia trestná sadzba, sedem až 12 rokov.
Juraj Cintula počas procesu tvrdil, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.
Súdny proces sa začal 8. júla a prebehol na ôsmich hlavných pojednávaniach.
