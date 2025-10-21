  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 21.10.2025Meniny má Uršuľa
Bratislava

Súd rozhodol o atentátnikovi Cintulovi

  • DNES - 9:24
  • Banská Bystrica
Súd rozhodol o atentátnikovi Cintulovi

Strelec Juraj Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku na premiéra.

Obžalovaný Juraj Cintula, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. Vyhlásil to v rozsudku Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, ktorý ho v utorok odsúdil na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný.

Dôchodca, 72-ročný Juraj Cintula, čelil na ŠTS obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozilo mu doživotie. Pochybnosť o tom, že skutok spáchal, nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie.

Podľa prokurátorky Kataríny Habčákovej a právneho zástupcu poškodeného premiéra Davida Lindtnera sa jednoznačne bez akýchkoľvek pochybností preukázalo, že obžalovaný spáchal obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.

Obhajca Juraja Cintulu Namir Alyasry súdu navrhol, aby skutok jeho klienta prekvalifikoval ako zločin útoku na verejného činiteľa, kde je miernejšia trestná sadzba, sedem až 12 rokov.

Juraj Cintula počas procesu tvrdil, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.

Súdny proces sa začal 8. júla a prebehol na ôsmich hlavných pojednávaniach.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ varuje pred silným vetrom

SHMÚ varuje pred silným vetrom

DNES - 8:20Domáce

Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred silným vetrom na západe Slovenska.

Zelenskyj ocenil nové dohody medzi vládami SR a Ukrajiny

Zelenskyj ocenil nové dohody medzi vládami SR a Ukrajiny

VČERA - 21:58Domáce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore v pondelok ocenil medzivládne dohody, ktoré predstavitelia slovenskej a ukrajinskej vlády v piatok podpísali v Košiciach.

PS iniciuje mimoriadny regionálny výbor v súvislosti s rastúcou kriminalitou

PS iniciuje mimoriadny regionálny výbor v súvislosti s rastúcou kriminalitou

VČERA - 20:11Domáce

Opozičné Progresívne Slovensko iniciuje mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj v súvislosti s rastúcou kriminalitou v mestách a obciach.

Vosveteit.sk
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejochV aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhovVedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkovLacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončíZem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku životaVakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Dostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniecDostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniec
Microsoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadáMicrosoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadá
Prelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiuPrelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiu
AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmeníAKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP