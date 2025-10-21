  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 21.10.2025Meniny má Uršuľa
Bratislava

Nádej Trumpa na skoré stretnutie s Putinom narazila na prekážky

  • DNES - 9:13
  • Washington
Nádej Trumpa na skoré stretnutie s Putinom narazila na prekážky

Nádej amerického prezidenta Donalda Trumpa na skoré stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o vojne na Ukrajine narazila na prekážky. Stanica CNN v pondelok informovala o tom, že prípravnú schôdzku ministrov zahraničných vecí, ktorá sa mala uskutočniť tento týždeň, odložili. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Trump po minulotýždňovom telefonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej metropole Budapešť, ktoré by sa mohlo uskutočniť do dvoch týždňov. V nadväznosti sa tento týždeň mali stretnúť americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov.

Plánovaná schôdzka ministrov, považovaná za kľúčový prípravný krok pre druhý tohtoročný summit lídrov USA a Ruska, sa však neuskutoční - aspoň zatiaľ nie, povedal predstaviteľ Bieleho domu, na ktorého sa odvolala CNN. Dôvod odkladu stretnutia nebol bezprostredne jasný, jeden zo zdrojov stanice ale povedal, že Rubio a Lavrov vyjadrili rozdielne očakávania ohľadnom možného ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu.

Šéfovia diplomacie spolu v pondelok telefonovali o „ďalších krokoch“, ako uviedlo amerického ministerstvo zahraničných vecí. Kremeľ označil tento rozhovor za konštruktívny.

Zdroj citovaný CNN však uviedol, že americkí predstavitelia po telefonáte nadobudli pocit, že pozícia Ruska sa dostatočne nevyvinula nad rámec svojich maximalistických požiadaviek. Rubio preto podľa zdroja zatiaľ pravdepodobne neodporučí, aby sa stretnutie Putina a Trumpa uskutočnilo budúci týždeň. S Lavrovom by ale mohol tento týždeň opäť hovoriť.

Trump sa od návratu do Bieleho domu začiatkom tohto roka snaží o rýchle ukončenie vojny na Ukrajine, pričom presadzuje sériu priamych rozhovorov medzi ukrajinskými a ruskými predstaviteľmi.

Prezidenti USA a Ruska sa naposledy osobne stretli pred viac ako dvoma mesiacmi na Aljaške. Ich trojhodinové rokovanie skončilo bez dohody, no obaja lídri hovorili o „pokroku“. Trump následne opakovane vyzval Kyjev aj Moskvu, aby ihneď zastavili vojnu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Ak Hamas nedodrží dohodu o prímerí, vyhladíme ho

Trump: Ak Hamas nedodrží dohodu o prímerí, vyhladíme ho

DNES - 8:56Zahraničné

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že vyhladí palestínske militantné hnutie Hamas, ak skupina poruší dohodu o prímerí s Izraelom, ktorú sprostredkovali Spojené štáty.

Pri roztržke v supermarkete zahynul tínedžer

Pri roztržke v supermarkete zahynul tínedžer

DNES - 7:40Zahraničné

Tínedžer utrpel smrteľné zranenia pri potýčke v supermarkete v západonemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.

V Rakúsku odsúdili šesť mladíkov za zneužívanie a vydieranie učiteľky

V Rakúsku odsúdili šesť mladíkov za zneužívanie a vydieranie učiteľky

DNES - 7:16Zahraničné

Rakúsky súd v pondelok oznámil rozsudok v prípade siedmich tínedžerov vo veku 14 až 17 rokov obžalovaných zo zneužívania, vydierania a okrádania učiteľky.

Vosveteit.sk
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejochV aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhovVedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkovLacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončíZem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku životaVakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Dostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniecDostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniec
Microsoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadáMicrosoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadá
Prelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiuPrelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiu
AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmeníAKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP