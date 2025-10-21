  • Články
Trump: Ak Hamas nedodrží dohodu o prímerí, vyhladíme ho

  • DNES - 8:56
  • Jeruzalem
Trump: Ak Hamas nedodrží dohodu o prímerí, vyhladíme ho

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že vyhladí palestínske militantné hnutie Hamas, ak skupina poruší dohodu o prímerí s Izraelom, ktorú sprostredkovali Spojené štáty.

Vyhlásil to v čase, keď americký viceprezident J. D. Vance v utorok odcestoval do regiónu s cieľom posilniť krehké prímerie v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Dohodli sme sa s Hamasom, že sa budú správať pekne, budú sa chovať slušne, budú milí,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome v pondelok.

Ak tak neurobia, pôjdeme a zlikvidujeme ich, ak to bude potrebné. Vyhubíme ich a oni to vedia,“ dodal Trump.

Trumpova administratíva znásobila svoje úsilie o upevnenie krehkej mierovej dohody v Pásme Gazy, na ktorej sprostredkovaní sa podieľala po tom, čo Izrael obvinil Hamas, že bráni odovzdaniu tiel rukojemníkov a cez víkend v tejto oblasti opäť vypuklo smrtiace násilie.

Obidve strany vyhlásili, že napriek násiliu počas víkendu sú odhodlané dodržiavať prímerie. Izrael zároveň potvrdil, že Hamas v pondelok odovzdal telo rukojemníka, čím sa celkový počet vrátaných tiel zvýšil na 13 z 28, ktoré sa zaviazal vrátiť.

Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo vyhlásení uviedla, že Hamas musí splniť svoj záväzok vrátiť pozostatky všetkých rukojemníkov, aby mohla byť dohoda o prímerí implementovaná.

Hamas reagoval, že potrebuje viac času a technickú pomoc, aby našiel všetky telá.

Americký viceprezident J. D. Vance má do Izraela pricestovať v utorok. Podľa premiéra Netanjahua sa očakáva, že budú rokovať o „dvoch veciach — bezpečnostných výzvach, ktorým čelíme, a diplomatických príležitostiach, ktoré máme pred sebou“.

Zdroj: Info.sk, TASR
