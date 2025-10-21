Vedci začali zbierať nechty na nohách. Majú pre to dobrý dôvod
Vedci sa obrátili na verejnosť s bizarnou prosbou.
Môže sa to zdať ako zvláštna prosba, no kanadskí vedci z Univerzity v Calgary žiadajú verejnosť o pomoc v podobe odstrihnutých nechtov na nohách. Dôvod je však vážny: v nechtoch sa ukrýva kľúč k odhaleniu dlhodobého vystavenia radónu, rádioaktívnemu plynu, ktorý je druhou najčastejšou príčinou rakoviny pľúc hneď po fajčení.
Aj keď je fajčenie najväčším rizikovým faktorom, táto agresívna forma rakoviny sa často objavuje aj u ľudí, ktorí si nikdy nezapálili. Jednou z nich je aj právnička Emi Bossio, ktorej chorobu diagnostikovali vo veku 47 rokov po tom, čo ju začal trápiť pretrvávajúci kašeľ. Nikdy pritom nefajčila, stravovala sa zdravo a udržiavala sa v dobrej kondícii.
Práve jej príbeh ju priviedol k práci biochemika Aarona Goodarziho, ktorý vedie tím vedcov skúmajúcich environmentálne príčiny rakoviny pľúc. Hlavným "podozrivým" je radón – bezfarebný plyn bez zápachu, ktorý sa prirodzene uvoľňuje z pôdy a hornín a môže sa hromadiť v budovách. Problém je, že doteraz neexistoval spoľahlivý spôsob, ako zmerať, akej dávke radónu bol človek vystavený počas celého života, na rozdiel od počtu rokov.
Riešenie sa ukrýva v našich nohách. "Náš výskum ukázal, že nechty na nohách uchovávajú dlhodobé informácie o našom vystavení rádioaktívnym toxínom v prostredí, ako je radón. Sú jedným z archívov nášho tela," vysvetľuje Goodarzi. "Po vdýchnutí sa radón rýchlo premení na špecifický typ rádioaktívneho olova. Telo s ním zaobchádza ako s bežným olovom a ukladá ho do pomaly sa obnovujúcich tkanív, ako sú koža, vlasy a nechty."
Pilotná štúdia, ktorej výsledky boli publikované v časopise Environment International, potvrdila, že meraním rádioaktívneho olova v nechtoch je možné presne odhadnúť dlhodobé zaťaženie organizmu radónom.
"Veríme, že sme objavili spoľahlivý a kvantitatívny spôsob, ako zmerať dlhodobé vystavenie radónu na individuálnej úrovni," uviedol Michael Wieser, fyzik a spoluautor štúdie.
Tím teraz spúšťa rozsiahlejšiu štúdiu, do ktorej sa snaží zapojiť až 10 000 ľudí z celej Kanady. Účastníci si budú musieť otestovať svoje domovy na prítomnosť radónu a následne poslať svoje odstrihnuté nechty na analýzu.
Cieľom je získať dostatok dát na to, aby sa testovanie radónu mohlo stať súčasťou štandardných kritérií pre skríning rakoviny pľúc. V súčasnosti totiž v Kanade až dvaja z piatich ľudí, u ktorých sa vyvinie rakovina pľúc, nespĺňajú kritériá pre včasný skríning, pretože ich ochorenie nesúvisí s fajčením.
"Ak bude tento validačný test úspešný, mohlo by to zmeniť budúcnosť prevencie rakoviny v Kanade," povedal Goodarzi. Včasné odhalenie choroby by mohlo zachrániť životy mnohých pacientov, ktorých rakovina nie je spôsobená tabakovým dymom.
