Pri roztržke v supermarkete zahynul tínedžer
- DNES - 7:40
- Berlín
Tínedžer utrpel smrteľné zranenia pri potýčke v supermarkete v západonemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, informovali v pondelok večer tamojšie úrady. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Polícia po roztržke zadržala 33-ročného podozrivého v meste Lemgo. Prokuratúra i polícia potvrdili, že prípad vyšetrujú ako vraždu.
Miestni predstavitelia uviedli, že obaja muži sa najskôr pohádali na parkovisku supermarketu. Konfrontácia pokračovala v obchode pri pokladni, kde podozrivý zaútočil na tínedžera ostrým predmetom. Mladík utrpel smrteľné zranenia.
Úrady nezverejnili vek obete a príčina sporu je v súčasnosti nejasná, no príslušné orgány ju vyšetrujú.
