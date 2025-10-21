  • Články
Utorok, 21.10.2025
Bratislava

V Rakúsku odsúdili šesť mladíkov za zneužívanie a vydieranie učiteľky

  • DNES - 7:16
  • Viedeň
Rakúsky súd v pondelok oznámil rozsudok v prípade siedmich tínedžerov vo veku 14 až 17 rokov obžalovaných zo zneužívania, vydierania a okrádania učiteľky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Sudca krajského súdu vo Viedni odsúdil dvoch obžalovaných na 3,5 roka a tri roky väzenia. Štyri osoby dostali tresty v dĺžke od štyroch do 18 mesiacov, pričom v niektorých prípadoch bol výkon trestu podmienečne odložený. Rozsudky doposiaľ nie sú právoplatné.

Súd zároveň oslobodil jednu osobu spod obžaloby. Šestnásťročný mladík vlani nadviazal konsenzuálny vzťah s učiteľkou, ktorá mala v tom čase takmer 29 rokov. Žena sa neskôr zoznámila s jeho priateľmi, ktorí sa podľa učiteľky označovali za členov gangu. Ženu následne sexuálne zneužívali pod vplyvom drog a vydierali kompromitujúcimi materiálmi, pričom požadovali peniaze, uvádza súd. Niektorí členovia skupiny sa tiež vlámali do jej bytu, okradli ju a miesto podpálili, kým bola na dovolenke.

Išlo o „naozaj závažný zločin“, uviedla prokurátorka. Učiteľka priznala, že urobila chyby odporujúce spoločenským normám, no práve tínedžeri sú zodpovední za zneužívanie, doplnila.

Obžalovaní sa priznali k podpaľačstvu a majetkovým trestným činom, ale popreli obvinenia zo zneužívania a vydierania. Tvrdili, že sexuálne akty boli konsenzuálne. Ľútosť nad svojím konaním vyjadril len oslobodený mladík, doplnila DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
