Utorok, 21.10.2025
Bratislava

Tornádo neďaleko Paríža si vyžiadalo jednu obeť a 10 ranených

  • DNES - 6:08
  • Paríž
Štyria ľudia sú v kritickom stave.

Jedna osoba zahynula na následky tornáda vo francúzskom departemente Val-d’Oise severne od Paríža, potvrdil v pondelok minister vnútra Laurent Nuňez. Desať ďalších osôb utrpelo zranenia, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Náhle tornádo mimoriadnej intenzity zasiahlo viacero obcí v departemente Val-d’Oise a vyžiadalo si jeden ľudský život a niekoľko ďalších osôb bolo ťažko zranených. Situáciu pozorne sledujem a podporujem zvolených zástupcov, záchranárov na mieste a postihnutých obyvateľov. Rodine zosnulej osoby vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ uviedol Nuňez na platforme X.

Regionálny prokurátor Guirec Le Bras pre AFP upresnil, že obeťou je 23-ročný stavebný robotník, pričom zranenia utrpelo aj desať ďalších ľudí - z toho štyria sú v kritickom stave. Tornádo prevrátilo žeriavy a strhlo strechy budov, uviedli úrady.

Zdroj: Info.sk, TASR
Trump: Čínsky prezident Si Ťin-pching nechce napadnúť Taiwan

VČERA - 21:07Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyjadril pochybnosti o tom, že by Čína mohla v budúcnosti napadnúť Taiwan.

Nemecko plánuje nakúpiť ďalších 15 amerických stíhačiek F-35

VČERA - 18:08Zahraničné

Nemecký minister obrany Boris Pistorius plánuje pre svoju krajinu objednať ďalších 15 stíhacích lietadiel F-35 od americkej zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin.

Merz: CDU/CSU sa bude dištancovať od AfD v nadchádzajúcich krajinských voľbách

VČERA - 18:05Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok zaviazal, že v piatich krajinských voľbách počas budúceho roka nebude spolupracovať s krajne pravicovou stranou Alternatíva pre Nemecko.

AfD vyzvala udeliť Trumpovi občianstvo okresu Bad Dürkheim, kde má svoje korene

VČERA - 16:02Zahraničné

Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko navrhla, aby americký prezident Donald Trump získal čestné občianstvo okresu Bad Dürkheim v juhozápadnom Nemecku.

Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhovVedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkovLacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončíZem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku životaVakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Dostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniecDostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniec
Microsoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadáMicrosoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadá
Prelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiuPrelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiu
AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmeníAKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
