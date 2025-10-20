Zelenskyj ocenil nové dohody medzi vládami SR a Ukrajiny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore v pondelok ocenil medzivládne dohody, ktoré predstavitelia slovenskej a ukrajinskej vlády v piatok podpísali v Košiciach. TASR o tom informuje podľa videa na účte Zelenského na sociálnej sieti X.
„Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková predložila správu o otázkach týkajúcich sa energetiky. Po jej návšteve boli dosiahnuté dobré dohody so Slovenskom. Som za to vďačný,“ vyhlásil ukrajinský prezident.
Svyrydenková a predseda vlády SR Robert Fico podpísali v Košiciach dohodu o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility a cestovnú mapu týkajúcu sa spoločných projektov.
Ministri oboch vlád podpísali tiež dohodu o technickej a finančnej spolupráci, protokol o zmene medzivládnej zmluvy o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach a dohodu o vzájomnom prevode nehnuteľností určených na účely diplomatického zastúpenia.
PS iniciuje mimoriadny regionálny výbor v súvislosti s rastúcou kriminalitou
Opozičné Progresívne Slovensko iniciuje mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj v súvislosti s rastúcou kriminalitou v mestách a obciach.
Polícia pátra po nezvestnej Michaele, je známa aj z videí na YouTube a TikTok
Michaela je nezvestná už niekoľko dní.
Ružinov daruje ukrajinskému Chersonu autobusy s humanitárnou pomocou
Bratislavský Ružinov daruje svojmu partnerskému mesto Cherson na Ukrajine dva autobusy, ktoré obyvateľom sídla v blízkosti vojnovej zóny privezú i humanitárnu pomoc.
Opozícia kritizuje Maškarovú po jej vypočutí pred parlamentným výborom
Opozícia kritizuje poverenú policajnú prezidentku Janu Maškarovú po jej vypočutí pred poslancami Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.