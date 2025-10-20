  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 20.10.2025Meniny má Vendelín
11°Bratislava

Zelenskyj ocenil nové dohody medzi vládami SR a Ukrajiny

  • DNES - 21:58
  • Kyjev
Zelenskyj ocenil nové dohody medzi vládami SR a Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore v pondelok ocenil medzivládne dohody, ktoré predstavitelia slovenskej a ukrajinskej vlády v piatok podpísali v Košiciach. TASR o tom informuje podľa videa na účte Zelenského na sociálnej sieti X.

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková predložila správu o otázkach týkajúcich sa energetiky. Po jej návšteve boli dosiahnuté dobré dohody so Slovenskom. Som za to vďačný,“ vyhlásil ukrajinský prezident.

Svyrydenková a predseda vlády SR Robert Fico podpísali v Košiciach dohodu o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility a cestovnú mapu týkajúcu sa spoločných projektov.

Ministri oboch vlád podpísali tiež dohodu o technickej a finančnej spolupráci, protokol o zmene medzivládnej zmluvy o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach a dohodu o vzájomnom prevode nehnuteľností určených na účely diplomatického zastúpenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS iniciuje mimoriadny regionálny výbor v súvislosti s rastúcou kriminalitou

PS iniciuje mimoriadny regionálny výbor v súvislosti s rastúcou kriminalitou

DNES - 20:11Domáce

Opozičné Progresívne Slovensko iniciuje mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj v súvislosti s rastúcou kriminalitou v mestách a obciach.

Ružinov daruje ukrajinskému Chersonu autobusy s humanitárnou pomocou

Ružinov daruje ukrajinskému Chersonu autobusy s humanitárnou pomocou

DNES - 18:18Domáce

Bratislavský Ružinov daruje svojmu partnerskému mesto Cherson na Ukrajine dva autobusy, ktoré obyvateľom sídla v blízkosti vojnovej zóny privezú i humanitárnu pomoc.

Opozícia kritizuje Maškarovú po jej vypočutí pred parlamentným výborom

Opozícia kritizuje Maškarovú po jej vypočutí pred parlamentným výborom

DNES - 18:12Domáce

Opozícia kritizuje poverenú policajnú prezidentku Janu Maškarovú po jej vypočutí pred poslancami Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.

Vosveteit.sk
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhovVedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkovLacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončíZem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku životaVakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Dostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniecDostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniec
Microsoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadáMicrosoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadá
Prelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiuPrelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiu
AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmeníAKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP