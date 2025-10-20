Namiesto originálu falzifikát: Ako sa vyhnúť podvodom na Vinted a ďalších online bazároch
- DNES - 18:47
- Svet
Nákupy z druhej ruky zažívajú obrovský boom, no s rastúcou popularitou platforiem ako Vinted či Facebook Marketplace pribúdajú aj podvodníci.
Príbeh ženy, ktorá si kúpila údajne nový kulmofén na vlasy a ten jej takmer zhorel v rukách, je varovaním pre všetkých. Odborníci radia, ako rozpoznať podvod a ochrániť svoje peniaze.
Keď Maheen našla na Vinted úplne nový kulmofén Dyson Airwrap za výhodnú cenu (približne 300 eur), bola nadšená. Predajca mal samé päťhviezdičkové hodnotenia a verila v ochranu kupujúceho, ktorú platforma ponúka. Bežná cena tohto produktu sa pritom pohybuje okolo 560 eur.
Problém sa však objavil už po dvoch týždňoch a štyroch použitiach. "Všimla som si, že z kábla sa začalo dymiť a výrobok sa zdal nebezpečný," opísala pre The Guardian. Maheen kontaktovala priamo spoločnosť Dyson a po zaslaní produktu sa jej obavy potvrdili. "Dostala som od nich list, v ktorom potvrdili, že výrobok je falzifikát. Bol nebezpečný a odmietli mi ho vrátiť," dodáva.
Ako rozoznať podvodníka?
Podvodníci sú čoraz sofistikovanejší a na prvý pohľad môže byť ťažké ich odhaliť. Existuje však niekoľko varovných signálov:
Fotografie: Sú v nízkom rozlíšení alebo, naopak, vyzerajú až príliš dokonale, akoby boli stiahnuté z oficiálneho e-shopu.
Cena: Je výrazne nižšia, ako by ste očakávali. Ak je ponuka príliš dobrá na to, aby bola pravdivá, pravdepodobne aj je.
Nátlak: Predajca sa vás snaží uponáhľať a odrádza vás od kladenia ďalších otázok.
Platba mimo platformy: Najväčším varovným signálom je, ak vás predajca požiada, aby ste mu zaplatili mimo zabezpečeného systému Vinted, napríklad priamym bankovým prevodom.
Čo robiť, aby ste sa ochránili a čo robiť, ak sa stanete obeťou?
Základom je prevencia. Vždy si dôkladne prezrite profil predajcu a prečítajte si recenzie od ostatných kupujúcich. Nebojte sa požiadať o ďalšie informácie, fotografie alebo video, ktoré ukazuje reálny stav produktu. Najdôležitejšie je držať sa bezpečných platobných metód v rámci platformy a vyhýbať sa bankovým prevodom.
Ak sa napriek tomu stanete obeťou, okamžite incident nahláste prevádzkovateľovi platformy a požiadajte o vrátenie peňazí. Pripravte si všetky dôkazy, ako sú snímky obrazovky konverzácie a detaily o predajcovi.
Maheen zistila, že jej dvojdňová lehota na ochranu kupujúceho už vypršala, no predpokladala, že peniaze dostane späť, keďže išlo o nebezpečný výrobok. Komunikácia s Vinted však bola podľa jej slov frustrujúca. "Mala som pocit, že komunikujem s robotom," povedala. Peniaze sa jej podarilo získať späť až po medializácii.
Hovorca spoločnosti Vinted uviedol: "Prevažná väčšina transakcií na Vinted prebieha bez problémov. Keď dôjde k sporu, sprostredkujeme ho a úzko spolupracujeme s našimi partnermi, aby sme dospeli ku konečnému rozhodnutiu."
Ak vaša sťažnosť na platforme zlyhá, obráťte sa na svoju banku. Ak ste platili debetnou kartou, môžete požiadať o reklamáciu platby. Najkomplikovanejšie je získať peniaze späť pri platbe bankovým prevodom.
