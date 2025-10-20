Trump: Čínsky prezident Si Ťin-pching nechce napadnúť Taiwan
- DNES - 21:07
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyjadril pochybnosti o tom, že by Čína mohla v budúcnosti napadnúť Taiwan. So svojim čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom sa stretne koncom tohto mesiaca v Južnej Kórei. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
Novinári sa Trumpa spýtali na skorší posudok amerického ministerstva obrany, podľa ktorého sa čínsky prezident chce v roku 2027 pokúsiť obsadiť Taiwan.
„Myslím si, že s Čínou budeme úplne v poriadku. Čína to nechce urobiť,“ odpovedal Trump v Bielom dome, kde prijal austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho.
Trump skonštatoval, že Čína vie, že Spojené štáty „sú zďaleka najsilnejšou vojenskou veľmocou na svete“ a výslovne nepovedal, že povolí použitie sily na obranu Taiwanu.
„Máme to najlepšie zo všetkého a nikto sa s tým nebude zahrávať. A u prezidenta Si Ťin-pchinga taký dojem vôbec nemám,“ vyhlásil šéf Bieleho domu. „Myslím si, že si budeme veľmi dobre rozumieť, pokiaľ ide o Taiwan aj ostatné veci,“ dodal.
Obaja sa stretnú počas nadchádzajúceho summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Južnej Kórei. Pôjde o ich prvú schôdzu od opätovného nástupu Trumpa do funkcie prezidenta USA.
Prioritou Trumpa je dosiahnuť „spravodlivú“ obchodnú dohodu s Čínou. „Chcem byť k Číne dobrý. Milujem svoj vzťah s prezidentom Sim. Máme skvelý vzťah,“ vyhlásil v pondelok. Na otázku, či by obetoval podporu USA pre Taiwan ako súčasť dohody s Pekingom, odpovedať odmietol.
Čína považuje Taiwan za svoje územie, no ten ostro odmieta akékoľvek nároky Pekingu. Spojené štáty sú zase najdôležitejším medzinárodným podporovateľom a dodávateľom zbraní pre Taiwan.
Agentúra Reuters informovala, že Trump v pondelok oznámil, že na začiatku roka 2026 by chcel Čínu navštíviť. „Bol som pozvaný do Číny a pôjdem tam niekedy na začiatku budúceho roka. Máme to takmer dohodnuté,“ potvrdil.
Nemecko plánuje nakúpiť ďalších 15 amerických stíhačiek F-35
Nemecký minister obrany Boris Pistorius plánuje pre svoju krajinu objednať ďalších 15 stíhacích lietadiel F-35 od americkej zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin.
Merz: CDU/CSU sa bude dištancovať od AfD v nadchádzajúcich krajinských voľbách
Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok zaviazal, že v piatich krajinských voľbách počas budúceho roka nebude spolupracovať s krajne pravicovou stranou Alternatíva pre Nemecko.
AfD vyzvala udeliť Trumpovi občianstvo okresu Bad Dürkheim, kde má svoje korene
Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko navrhla, aby americký prezident Donald Trump získal čestné občianstvo okresu Bad Dürkheim v juhozápadnom Nemecku.
Po krádeži v Louvri vo Francúzsku sprísnia bezpečnostné opatrenia v okolí múzeí
Francúzsky minister vnútra oznámil, že po krádeži šperkov z parížskeho múzea Louvre, ku ktorej došlo počas uplynulého víkendu, sa v okolí kultúrnych inštitúcií vo Francúzsku sprísnia bezpečnostné opatrenia.