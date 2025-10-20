  • Články
Trump: Čínsky prezident Si Ťin-pching nechce napadnúť Taiwan

  • DNES - 21:07
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyjadril pochybnosti o tom, že by Čína mohla v budúcnosti napadnúť Taiwan. So svojim čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom sa stretne koncom tohto mesiaca v Južnej Kórei. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.

Novinári sa Trumpa spýtali na skorší posudok amerického ministerstva obrany, podľa ktorého sa čínsky prezident chce v roku 2027 pokúsiť obsadiť Taiwan.

Myslím si, že s Čínou budeme úplne v poriadku. Čína to nechce urobiť,“ odpovedal Trump v Bielom dome, kde prijal austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho.

Trump skonštatoval, že Čína vie, že Spojené štáty „sú zďaleka najsilnejšou vojenskou veľmocou na svete“ a výslovne nepovedal, že povolí použitie sily na obranu Taiwanu.

Máme to najlepšie zo všetkého a nikto sa s tým nebude zahrávať. A u prezidenta Si Ťin-pchinga taký dojem vôbec nemám,“ vyhlásil šéf Bieleho domu. „Myslím si, že si budeme veľmi dobre rozumieť, pokiaľ ide o Taiwan aj ostatné veci,“ dodal.

Obaja sa stretnú počas nadchádzajúceho summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Južnej Kórei. Pôjde o ich prvú schôdzu od opätovného nástupu Trumpa do funkcie prezidenta USA.

Prioritou Trumpa je dosiahnuť „spravodlivú“ obchodnú dohodu s Čínou. „Chcem byť k Číne dobrý. Milujem svoj vzťah s prezidentom Sim. Máme skvelý vzťah,“ vyhlásil v pondelok. Na otázku, či by obetoval podporu USA pre Taiwan ako súčasť dohody s Pekingom, odpovedať odmietol.

Čína považuje Taiwan za svoje územie, no ten ostro odmieta akékoľvek nároky Pekingu. Spojené štáty sú zase najdôležitejším medzinárodným podporovateľom a dodávateľom zbraní pre Taiwan.

Agentúra Reuters informovala, že Trump v pondelok oznámil, že na začiatku roka 2026 by chcel Čínu navštíviť. „Bol som pozvaný do Číny a pôjdem tam niekedy na začiatku budúceho roka. Máme to takmer dohodnuté,“ potvrdil.

Zdroj: Info.sk, TASR
