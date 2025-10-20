  • Články
Polícia pátra po nezvestnej Michaele, je známa aj z videí na YouTube a TikTok

  • DNES - 18:56
  • Prievidza
Michaela je nezvestná už niekoľko dní.

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 25-ročnej Michaele Švecovej z Prievidze. Ženu naposledy videli 15. októbra večer v mieste jej trvalého pobytu. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Nezvestná žena je vysoká približne 178 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Má oválnu tvár, modrozelené oči, ryšavé vlasy dlhé po plecia a ofinu. Nemá tetovanie a nosí dioptrické okuliare. Má pri sebe väčší čierny ruksak, čiernu prechodnú bundu a čiernu šiltovku.

Foto: Polícia SR - Trenčiansky kraj

Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.

@michaelasvecova1 #vtentodeň ♬ original sound - Miška Švecová
Zdroj: Info.sk, TASR
