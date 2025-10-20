  • Články
Paliatívna lekárka radí: Toto by ste mali stihnúť ešte pred smrťou

  • DNES - 6:06
  • Svet
Lekárka, ktorá sa stará o potreby zomierajúcich pacientov, sa podelila o skúsenosti z praxe. Toto robia mnohí ešte pred smrťou.

Alex George je vo Veľkej Británii známy najmä ako účastník televíznej šou Love Island. V nej sa diváci okrem iného dozvedeli, že 34-ročný lekár sa aktívne angažuje v oblasti duševného zdravia a vďaka tomu pôsobil dokonca ako vládny veľvyslanec.

George je aktívny aj na sociálnych sieťach. Na TikToku totiž často zdieľa videá, v ktorých opisuje svoje skúsenosti z lekárskej praxe, a to aj z ošetrovania chronicky chorých pacientov.

V tejto súvislosti sa George v jednom zo svojich videí rozprával s paliatívnou ošetrovateľkou Kathryn Mannixovou. Tej sa pýtal, na čo umierajúci pacienti spomínajú najviac, čo je pre nich na smrteľnej posteli najdôležitejšie.

„Je to zaujímavé, že všetkým hneď napadne zoznam prianí a ten veľký výlet, po ktorom sme vždy túžili. Na konci života sa však pozornosť ľudí zameria na to, čo je pre nich najdôležitejšie, na vzťahy a ľudí, na ktorým ich záleží,“ uviedla Mannixová.

Zavolajte blízkym, radí lekárka

Podľa lekárky si ľudia pred smrťou želajú udobrenie. „Chcú zaceliť nefunkčné vzťahy. Chcú byť vďační za to, čo pre nich ľudia počas života znamenali. Chcú ostatným povedať, že ich majú radi,“ dodala.

Mannixová v tejto súvislosti pripomenula deň, keď na dvojicu mrakodrapov v New Yorku zaútočili teroristi. V osudný september 2001 totiž zaznamenali množstvo telefonátov z kolabujúcich budov, v ktorých volajúci kontaktovali blízkych, aby im povedali, že na nich myslia.

„Zavolajte blízkym a povedzte im, že ich máte radi,“ radí Mannixová na záver.

Zdroj: Info.sk, DP, tiktok.com/@dralexgeorge
