Ružinov daruje ukrajinskému Chersonu autobusy s humanitárnou pomocou

Bratislavský Ružinov daruje svojmu partnerskému mesto Cherson na Ukrajine dva autobusy, ktoré obyvateľom sídla v blízkosti vojnovej zóny privezú i humanitárnu pomoc.

O transporte informoval na pondelkovom tlačovom brífingu starosta mestskej časti Martin Chren spolu s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ukrajiny na Slovensku Myroslavom Kastranom a zástupcom Dopravného podniku Bratislava (DPB) Michalom Dekánkom.

Ružinov získal autobusy, ktoré boli vyradené z vozového DPB, stále sú však plne pojazdné a funkčné. Chren preto verí, že v Chersone poslúžia rovnako dobre ako materiálny náklad, ktorý do ukrajinského mesta prevezú. „Autobusy budú viezť veľké množstvo čerpadiel, elektrocentrály, hasiace prístroje i veci zo zbierky medzi obyvateľmi Ružinova, je tam teplé oblečenie, deky i potraviny,“ spresnil Chren, ktorý sa poďakoval všetkým, čo prispeli a zabezpečovali vypravenie autobusov.

Vďačnosť vyjadril i ukrajinský veľvyslanec, pre ktorého je zásielka pre Cherson potvrdením, že dohoda o partnerstve nezostala len na papieri, ale reálne funguje. „Táto dohoda sa napĺňa praktickým zmyslom, v tomto prípade autobusmi naplnenými materiálnou pomocou, ktorá pomôže ľudom v Chersone prežiť ťažké zimné obdobie, ktoré nás čaká,“ upozornil Kastran. „Som rád, že tak, ako pokračuje humanitárna pomoc a spolupráca na vládnej úrovni, tak pokračuje aj spolupráca a pomoc na úrovni samospráv,“ dodal. Predpokladá, že autobusy využijú v Chersone v rámci tamojšej verejnej dopravy.

Dekánek priblížil, že autobusy pochádzajú z roku 2008 a v rámci vozového parku DPB pôvodne jazdili na regionálnych linkách. „Po zmene dopravcu prímestskej autobusovej dopravy boli využívané už len sporadicky, preto sú stále v dobrom technickom stave,“ dodal. Pripomenul tiež, že v DPB pracuje vyše 160 Ukrajincov, ktorí na Slovensku našli útočisko po napadnutí Ukrajiny Ruskom. Sú medzi nimi vodiči, ale i ich rodinní príslušníci, ktorí našli prácu na iných pozíciách v dopravnom podniku. „Sme radi, že teraz môžeme poskytnúť pomoc i prostredníctvom autobusov, ktoré v Chersone potrebujú,“ dodal Dekánek.

Na Ukrajinu vyrazia autobusy v utorok (21. 10.) skoro ráno, za hranicami si ich prevezmú vodiči z Chersonu.

Zdroj: Info.sk, TASR
