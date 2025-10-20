Ružinov daruje ukrajinskému Chersonu autobusy s humanitárnou pomocou
Bratislavský Ružinov daruje svojmu partnerskému mesto Cherson na Ukrajine dva autobusy, ktoré obyvateľom sídla v blízkosti vojnovej zóny privezú i humanitárnu pomoc.
O transporte informoval na pondelkovom tlačovom brífingu starosta mestskej časti Martin Chren spolu s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ukrajiny na Slovensku Myroslavom Kastranom a zástupcom Dopravného podniku Bratislava (DPB) Michalom Dekánkom.
Ružinov získal autobusy, ktoré boli vyradené z vozového DPB, stále sú však plne pojazdné a funkčné. Chren preto verí, že v Chersone poslúžia rovnako dobre ako materiálny náklad, ktorý do ukrajinského mesta prevezú. „Autobusy budú viezť veľké množstvo čerpadiel, elektrocentrály, hasiace prístroje i veci zo zbierky medzi obyvateľmi Ružinova, je tam teplé oblečenie, deky i potraviny,“ spresnil Chren, ktorý sa poďakoval všetkým, čo prispeli a zabezpečovali vypravenie autobusov.
Vďačnosť vyjadril i ukrajinský veľvyslanec, pre ktorého je zásielka pre Cherson potvrdením, že dohoda o partnerstve nezostala len na papieri, ale reálne funguje. „Táto dohoda sa napĺňa praktickým zmyslom, v tomto prípade autobusmi naplnenými materiálnou pomocou, ktorá pomôže ľudom v Chersone prežiť ťažké zimné obdobie, ktoré nás čaká,“ upozornil Kastran. „Som rád, že tak, ako pokračuje humanitárna pomoc a spolupráca na vládnej úrovni, tak pokračuje aj spolupráca a pomoc na úrovni samospráv,“ dodal. Predpokladá, že autobusy využijú v Chersone v rámci tamojšej verejnej dopravy.
Dekánek priblížil, že autobusy pochádzajú z roku 2008 a v rámci vozového parku DPB pôvodne jazdili na regionálnych linkách. „Po zmene dopravcu prímestskej autobusovej dopravy boli využívané už len sporadicky, preto sú stále v dobrom technickom stave,“ dodal. Pripomenul tiež, že v DPB pracuje vyše 160 Ukrajincov, ktorí na Slovensku našli útočisko po napadnutí Ukrajiny Ruskom. Sú medzi nimi vodiči, ale i ich rodinní príslušníci, ktorí našli prácu na iných pozíciách v dopravnom podniku. „Sme radi, že teraz môžeme poskytnúť pomoc i prostredníctvom autobusov, ktoré v Chersone potrebujú,“ dodal Dekánek.
Na Ukrajinu vyrazia autobusy v utorok (21. 10.) skoro ráno, za hranicami si ich prevezmú vodiči z Chersonu.
Polícia pátra po nezvestnej Michaele, je známa aj z videí na YouTube a TikTok
Michaela je nezvestná už niekoľko dní.
Opozícia kritizuje Maškarovú po jej vypočutí pred parlamentným výborom
Opozícia kritizuje poverenú policajnú prezidentku Janu Maškarovú po jej vypočutí pred poslancami Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.
Vo veku 90 rokov zomrel básnik Jozef Mihalkovič
Vo veku 90 rokov zomrel v pondelok v Modre pri Bratislave slovenský básnik a prekladateľ Jozef Mihalkovič.
Tragédia na koľajniciach: Rýchlik zrazil človeka
Doprava je v dôsledku nehody ochromená.