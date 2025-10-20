  • Články
Opozícia kritizuje Maškarovú po jej vypočutí pred parlamentným výborom

  • DNES - 18:12
  • Bratislava
Opozícia kritizuje poverenú policajnú prezidentku Janu Maškarovú po jej vypočutí pred poslancami Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.

Opozičným poslancom prekáža jej nedostatočná koncepcia fungovania polície, jej manažérske schopnosti či to, že je kandidátkou ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Predseda výboru Richard Glück (Smer-SD) označil rokovanie za pokojné a slušné. Ocenil aj to, že sa poslanci zdržali osobných útokov. Poslanci NR SR to uviedli po skončení rokovania výboru.

Keď príde nejaký nový policajný prezident, očakávate, že príde s nejakou koncepciou a nielen s nejakými víziami. Takými chabými, ktoré nemajú jasné kontúry a to sú tie vízie typu, ktoré tu počúvame už niekoľko rokov. Že čo všetko by sme chceli urobiť v personálnej oblasti, v takej oblasti, v onakej oblasti,“ myslí si poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS).

Poslanec NR SR a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak (PS) uznal, že Maškarová má dobrý profesionálny životopis a v odborných veciach je skúsená. Podotkol však, že by mala zapracovať na manažérskych zručnostiach. „Prajem jej, aby okrem tých profesných zručností do budúcna sa ešte aj viac orientovala na tie vrcholové manažérske zručnosti a naozaj presadzovala to, čo je pre Policajný zbor a pre policajtov dôležité,“ uviedol Spišiak s tým, že Maškarová nevedela odpovedať na viacero jeho otázok.

Podpredseda výboru Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) vyhlásil, že Maškarová je nominantkou ministra vnútra a jej pondelkové vypočutie tak treba aj vnímať. „Štatistiky ukazujú, že dôveryhodnosť polície klesá. Primátori a starostovia, a tak isto aj obchodníci varujú, že kriminalita v mestách a obciach rastie a faktom je tiež, že novela Trestného zákona pomohla páchateľom trestných činov, nie obetiam trestných činov. Pani Maškarová tieto tri fakty nevidí,“ vyhodnotil po vypočutí.

Glück ocenil, že sa Maškarová snažila odpovedať na všetky otázky poslancov NR SR aj verejnosti. „Chcem poďakovať aj všetkým poslancom, aj v koalícii, aj v opozícii, že debata sa niesla v pokojnej atmosfére, slušnej, a nešlo to do nejakých osobných útokov,“ doplnil.

Poverenú policajnú prezidentku Janu Maškarovú po takmer desiatich mesiacoch od poverenia ministrom vnútra vypočul Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Vypočutie je zákonnou podmienkou jej riadneho vymenovania. Medzi ňou odprezentované priority patrí stabilizácia Policajného zboru či transparentnosť. Minister vnútra uviedol, že Maškarovú do funkcie vymenuje v utorok (21. 10.).

Maškarová v januári vo funkcii nahradila Ľubomíra Soláka, ktorý na poste skončil v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.

Zdroj: Info.sk, TASR
