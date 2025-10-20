Nemecko plánuje nakúpiť ďalších 15 amerických stíhačiek F-35

  • Články
Nemecký minister obrany Boris Pistorius plánuje pre svoju krajinu objednať ďalších 15 stíhacích lietadiel F-35 od americkej zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin. Agentúru Reuters o tom v pondelok informoval zdroj z prostredia nemeckého parlamentu a rovnakú správu predtým priniesol aj týždenník Der Spiegel, píše TASR.

Nákup by mal podľa dôverných dokumentov pre rozpočtový výbor parlamentu dosiahnuť hodnotu 2,5 miliardy eur, uvádza zdroj Reuters. Nemecko si už objednalo 35 stíhačiek rovnakého druhu s cieľom nahradiť svoju letku zastaraných lietadiel Tornado. Do služby bola uvedená pred viac ako 40 rokmi a čoskoro by mala byť vyradená z prevádzky.

Stíhačky F-35 by mali nahradiť lietadlá typu Tornado aj v úlohe nosiča amerických jadrových bômb uskladnených v Nemecku v prípade rozsiahleho konfliktu.

V júli tohto roku Nemecko poprelo zámer nakúpiť ďalších 15 stíhačiek F-35 z dôvodu nedostatku financií v rozpočte. Rozpočet na obranu sa však odvtedy výrazne navýšil, čo vytvorilo viac priestoru na nákup zbraní a iných zbraňových systémov. Agentúra Reuters vtedy informovala, že myšlienka nákupu ďalších 15 stíhačiek F-35 bola súčasťou diskusií.

Akékoľvek rozhodnutie objednať ďalšie americké stíhacie lietadlá F-35 môže vyvolať napätie medzi Nemeckom a Francúzskom v otázke spoločnej produkcie stíhačiek Future Combat Air System (FCAS). Na ich vývoji spolupracujú francúzske firmy Dassault Aviation, Airbus a španielska Indra Sistemas.

Zdroj: Info.sk, TASR
