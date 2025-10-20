  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 20.10.2025Meniny má Vendelín
13°Bratislava

Merz: CDU/CSU sa bude dištancovať od AfD v nadchádzajúcich krajinských voľbách

  • DNES - 18:05
  • Berlín
Merz: CDU/CSU sa bude dištancovať od AfD v nadchádzajúcich krajinských voľbách

Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok zaviazal, že v piatich krajinských voľbách počas budúceho roka nebude spolupracovať s krajne pravicovou stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD). TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Merz vyhlásil, že AfD bude „hlavným protivníkom“ jeho konzervatívnej aliancie CDU/CSU v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku, Meklenbursku-Predpomoransku, Bádensku-Württembersku, Porýní-Falcku a Berlíne v roku 2026.

Teraz budeme tiež veľmi jasne a jednoznačne hovoriť o tom, kde AfD stojí z hľadiska obsahu, a veľmi jasne a výslovne sa od nej dištancujeme,“ povedal po straníckej konferencii v Berlíne.

AfD rastie podpora v prieskumoch verejnej mienky po parlamentných voľbách vo februári, v ktorých dosiahla rekordných 20,8 percenta. Podľa niektorých prieskumov je dnes najsilnejšou stranou, konštatuje DPA. Podľa prieskumu pre nedeľné vydanie denníka Bild má na celoštátnej úrovni podporu 27 percent, Merzova CDU/CSU 25 percent.

V bývalých východonemeckých spolkových krajinách Sasko-Anhaltsko a Meklenbursko-Predpomoransko by podľa prieskumov mohla AfD zvíťaziť s jasným náskokom. To viedlo niektorých regionálnych predstaviteľov CDU k myšlienke, aby strana upustila od svojho odporu voči spolupráci s krajnou pravicou. Merz však naďalej trvá na odmietnutí spolupráce s AfD. Niektoré regionálne pobočky tejto strany nemecké spravodajské služby označili za pravicovo extrémistické.

Táto strana deklarovala svoj zámer zničiť CDU. Chce inú krajinu,“ povedal Merz. „Nie sú to len detaily, ktoré nás oddeľujú. Od AfD nás oddeľujú zásadné otázky a zásadné politické presvedčenia,“ zdôraznil. „Ruka, ktorú AfD opakovane podáva, je v skutočnosti rukou, ktorá nás chce zničiť“, pripomenul Merz v súvislosti s ponukami spolupráce zo strany AfD.

AfD v minulom roku ako prvá krajne pravicová strana vyhrala regionálne voľby v Nemecku po druhej svetovej vojne - vo východonemeckom Durínsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nemecko plánuje nakúpiť ďalších 15 amerických stíhačiek F-35

Nemecko plánuje nakúpiť ďalších 15 amerických stíhačiek F-35

DNES - 18:08Zahraničné

Nemecký minister obrany Boris Pistorius plánuje pre svoju krajinu objednať ďalších 15 stíhacích lietadiel F-35 od americkej zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin.

AfD vyzvala udeliť Trumpovi občianstvo okresu Bad Dürkheim, kde má svoje korene

AfD vyzvala udeliť Trumpovi občianstvo okresu Bad Dürkheim, kde má svoje korene

DNES - 16:02Zahraničné

Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko navrhla, aby americký prezident Donald Trump získal čestné občianstvo okresu Bad Dürkheim v juhozápadnom Nemecku.

Po krádeži v Louvri vo Francúzsku sprísnia bezpečnostné opatrenia v okolí múzeí

Po krádeži v Louvri vo Francúzsku sprísnia bezpečnostné opatrenia v okolí múzeí

DNES - 14:10Zahraničné

Francúzsky minister vnútra oznámil, že po krádeži šperkov z parížskeho múzea Louvre, ku ktorej došlo počas uplynulého víkendu, sa v okolí kultúrnych inštitúcií vo Francúzsku sprísnia bezpečnostné opatrenia.

Po páde z okna gymnázia zomrel 13-ročný chlapec

Po páde z okna gymnázia zomrel 13-ročný chlapec

DNES - 13:42Zahraničné

Pomoc v škole poskytnú aj psychológovia a krízoví interventi.

Vosveteit.sk
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkovLacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončíZem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku životaVakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Dostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniecDostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniec
Microsoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadáMicrosoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadá
Prelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiuPrelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiu
AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmeníAKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíšVyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP