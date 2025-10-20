  • Články
Tragédia na koľajniciach: Rýchlik zrazil človeka

  • DNES - 17:30
  • Trenčín
Tragédia na koľajniciach: Rýchlik zrazil človeka

Doprava je v dôsledku nehody ochromená.

Na železničnej trati v úseku Trenčín-Zlatovce - Trenčín došlo dnes v popoludňajších hodinách k tragickej udalosti. Rýchlik smerujúci z Bratislavy do Košíc zrazil osobu neoprávnene sa pohybujúcu v koľajisku.

Rozsah zranení osoby zatiaľ nie je oficiálne známy, avšak takéto zrážky majú vo väčšine prípadov fatálne následky. Doprava v tomto úseku bola dočasne pozastavená. Obnovená po jednej traťovej koľaji je od 17:15 hod. Vlaky však naberajú výrazné meškania.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala o udalosti krátko po 16:40 prostredníctvom sociálnej siete. Podľa zverejnených informácií sa nehoda týka Expresu 525, ktorý vyrazil z bratislavskej hlavnej stanice o 15:27 a mal plánovaný príchod do Košíc o 20:26. Už zo stanice Trenčín vlak hlási predpokladané meškanie minimálne 120 minút.

Cestujúci musia počítať s rozsiahlymi meškaniami, odrieknutím niektorých spojov alebo zavedením náhradnej dopravy. Rýchlik R 726 (Žilina 15:37 - Bratislava hl. st. 18:05) mešká zo stanice Trenčín 40 minút v dôsledku prerušenia železničnej dopravy.

Zdroj: Info.sk, mastodon.social/@zssk_mimoriadne
