Ako získať ponuky dobrých majstrov?
- DNES - 12:00
- Bratislava
Každý, kto hľadá dobrých majstrov, vie, aké náročné to môže byť. Vyhľadávanie na internete, v telefónnych zoznamoch, kontaktovanie kamarátov, susedov alebo známych často vedie k frustrácii a práca čaká. Čo keby sme vám povedali, že riešenie máte na dosah ruky?
Potrebujete iba telefón, počítač alebo tablet a riešenie nájdete na platforme daibau.sk. Na tejto platforme je doteraz registrovaných takmer 15 000 slovenských zhotoviteľov. Sú to majstri, ktorí vykonávajú rozličné druhy stavebných prác, od výstavby, cez rekonštrukcie a adaptácie, až po drobné opravy a montáže. Či už potrebujete majstra na rekonštrukciu kúpeľne, kladenie laminátu alebo inštaláciu podlahového kúrenia, omietanie alebo realizáciu väčších stavebných projektov, nájdete ich všetkých tu, na jednom mieste.
„Na platforme Daibau nájdete dobrých majstrov pre všetky stavebné práce.“
Určite sa pýtate:
Ako funguje platforma Daibau?
Veľmi jednoducho. Len niekoľko kliknutí a dostanete zopár ponúk od dobrých a spoľahlivých majstrov pôsobiacich vo vašom okolí.
Stačí vyplniť dopyt na platforme. Jeho odoslanie trvá niekoľko minút. V dopyte treba uviesť druh práce a stručný opis toho, čo potrebujete, miesto a termín realizácie projektu. Tím Daibau váš dopyt čo najskôr spracuje a čoskoro sa spojíte s dobre hodnotenými majstrami, ktorí pôsobia vo vašom okolí. Zadarmo a bez provízie!
Daibau vám umožňuje získať čo najviac ponúk od majstrov v krátkom čase a vybrať si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu. Budete spojení len s majstrami, ktorí vykonávajú práce, ktoré potrebujete, aby ste projekt mohli rýchlo a jednoducho realizovať.
Tím Daibau vás bude kontaktovať, aby získal ďalšie informácie o tom, čo potrebujete. Vďaka tomu získate presné ponuky a ľahko sa dostanete k majstrom, ktorých si môžete najať.
„Tím platformy Daibau je tu pre vás, aby vám poradil v súvislosti so zadaním dopytov a zabezpečil, aby každý používateľ dostal najrelevantnejšie ponuky od kvalifikovaných majstrov.“
Ušetríte tak nielen čas, ale budete mať aj väčšiu istotu, že práca bude vykonaná presne tak, ako ste si predstavovali.
Doteraz bolo prostredníctvom tejto platformy realizovaných viac ako 125 000 stavebných projektov, od zložitých stavieb až po jednoduché opravy. Jedným z používateľov platformy Daibau bol Dušan, ktorý potreboval vymeniť strechu na rodinnom dome.
„O platforme Daibau som počul od kamaráta, ktorý ju používal, tak som sa rozhodol ju vyskúšať. Keď som zadal dopyt, kontaktoval ma zákaznícky servis Daibau, aby si overil informácie a spojili ma s majstrom. Všetko ostatné prebehlo rýchlo a jednoducho. Môžem povedať, že som spokojný. Zhotoviteľ, ktorého som našiel prostredníctvom platformy Daibau, mi pomohol so všetkým. Od nájdenia dodávateľa materiálu až po prepravu materiálu na požadovanú adresu.“
Viac recenzií používateľov platformy Daibau si môžete prečítať tu.
Ako si vybrať najlepšieho majstra na platforme Daibau?
Odpoveď je jednoduchá - na základe jeho hodnotení. Pozrite si hodnotenia, komentáre a fotografie realizovaných projektov, ktoré sú dostupné na profiloch majstrov. Všetky hodnotenia sú transparentné, čo znamená, že získate skutočné odporúčania od predchádzajúcich zákazníkov.
Konkrétne, každý zákazník, ktorý si najal majstra, má po dokončení práce možnosť ho ohodnotiť, oceniť jeho prácu, snahu a úsilie. Tieto hodnotenia vám pomôžu urobiť čo najlepšie rozhodnutie. Na platforme Daibau bolo doteraz zozbieraných takmer 35 000 hodnotení zákazníkov, čo navyše zaručuje spoľahlivosť.
Každý majster, ktorý je registrovaný na platforme Daibau, sa snaží získať čo najlepšie hodnotenia, čo je ďalším stimulom pre kvalitnú prácu.
Platforma daibau.sk prináša jednoduché a rýchle riešenie: stačí niekoľko kliknutí a môžete získať viacero ponúk od majstrov pôsobiacich vo vašom okolí.
Na platforme Daibau nájdete aj Kalkulačku, pomocou ktorej môžete zistiť orientačné ceny služieb a stavebných materiálov na Slovensku. K dispozícii je aj Časopis, ktorý každý deň prináša najnovšie informácie, užitočné tipy a odporúčania odborníkov pre všetky druhy stavebných prác.
V čase, keď sú dobrí majstri zaneprázdnení, Daibau vám umožňuje začať stavebný projekt rýchlo a bez zbytočného stresu. Je spoľahlivým partnerom pre stavebné práce a rekonštrukcie!
