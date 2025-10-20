  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 20.10.2025Meniny má Vendelín
13°Bratislava

Polícia zasahuje pre neoprávnenú držbu chemických bojových látok

  • DNES - 16:50
  • Hnúšťa
Polícia zasahuje pre neoprávnenú držbu chemických bojových látok

V priestoroch bývalých chemických závodov v Hnúšti realizuje enviropolícia zaisťovacie úkony v súvislosti s neoprávnenou držbou vysokorizikových chemických látok a chemických bojových látok.

Na akcii s názvom Dexter sa zúčastňujú aj vojaci a ďalšie zložky. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

V súčasnosti prebiehajú nevyhnutné procesné úkony, ktoré si vyžadujú výkon v maximálnej bezpečnosti po dlhší čas s použitím osobných ochranných prostriedkov a špecializovanej techniky. Policajný zbor nebude aktuálne poskytovať žiadne ďalšie informácie, aby nedošlo k zmareniu účelu vyšetrovania,“ uviedla Vilhanová.

Na akcii v Hnúšti sa okrem enviropolície zúčastňujú aj príslušníci kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. Na mieste sú tiež členovia práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Pozemných síl Ministerstva obrany SR v Zemianskych Kostoľanoch.

Zásah v bývalých chemických závodoch podľa stanoviska polície súvisí s neoprávnenou držbou vysokorizikových chemických látok a chemických bojových látok. „Spôsob skladovania týchto chemických látok je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom ich ďalší výskyt v doterajších priestoroch predstavuje závažnú hrozbu pre bezpečnosť Slovenskej republiky, ako aj pre verejné zdravie, a to z dôvodu ich nepredvídateľného úniku alebo neoprávnenej manipulácie,“ vysvetlila Vilhanová.

Enviropolícia zároveň varuje občanov, že výskyt nebezpečných materiálov bez príslušnej kontroly a povolenia je potrebné bezodkladne ohlásiť na čísle 158. Pripomína tiež, že nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok, jedov a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov je posudzovaná ako zločin, za spáchanie ktorého je páchateľovi možné uložiť trest odňatia slobody až na šesť rokov.

Chemické závody v Hnúšti vznikli v 20. rokoch minulého storočia, podnik sa pôvodne zameriaval na suchú destiláciu dreva, teda výrobu dreveného uhlia. Po roku 1945 bola v závode spustená výroba lakov a farieb, postupne sa pridávala aj výroba formaldehydu, cementačných práškov a čistých chemikálií, napríklad lekárskeho chloroformu a kryštalických octanov.

V 60. rokoch 20. storočia bola fabrika premenovaná na Slovenské lučobné závody, v nasledujúcich desaťročiach v Hnúšti začali vyrábať aj výrobky z gumy. Zastúpená bola aj vojenská výroba, v závode sa vyrábali detekčné preukazníkové trubičky na zisťovanie chemických látok v ovzduší aj lícnicové filtre do plynových masiek. V čase najväčšieho rozmachu v podniku pracovalo vyše 2400 ľudí, v roku 2005 skončil závod v konkurze.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ružinov daruje ukrajinskému Chersonu autobusy s humanitárnou pomocou

Ružinov daruje ukrajinskému Chersonu autobusy s humanitárnou pomocou

DNES - 18:18Domáce

Bratislavský Ružinov daruje svojmu partnerskému mesto Cherson na Ukrajine dva autobusy, ktoré obyvateľom sídla v blízkosti vojnovej zóny privezú i humanitárnu pomoc.

Opozícia kritizuje Maškarovú po jej vypočutí pred parlamentným výborom

Opozícia kritizuje Maškarovú po jej vypočutí pred parlamentným výborom

DNES - 18:12Domáce

Opozícia kritizuje poverenú policajnú prezidentku Janu Maškarovú po jej vypočutí pred poslancami Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.

Vo veku 90 rokov zomrel básnik Jozef Mihalkovič

Vo veku 90 rokov zomrel básnik Jozef Mihalkovič

DNES - 18:02Domáce

Vo veku 90 rokov zomrel v pondelok v Modre pri Bratislave slovenský básnik a prekladateľ Jozef Mihalkovič.

Tragédia na koľajniciach: Rýchlik zrazil človeka

Tragédia na koľajniciach: Rýchlik zrazil človeka

DNES - 17:30Domáce

Doprava je v dôsledku nehody ochromená.

Vosveteit.sk
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkovLacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončíZem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku životaVakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Dostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniecDostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniec
Microsoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadáMicrosoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadá
Prelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiuPrelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiu
AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmeníAKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíšVyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP