Polícia zasahuje pre neoprávnenú držbu chemických bojových látok
V priestoroch bývalých chemických závodov v Hnúšti realizuje enviropolícia zaisťovacie úkony v súvislosti s neoprávnenou držbou vysokorizikových chemických látok a chemických bojových látok.
Na akcii s názvom Dexter sa zúčastňujú aj vojaci a ďalšie zložky. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„V súčasnosti prebiehajú nevyhnutné procesné úkony, ktoré si vyžadujú výkon v maximálnej bezpečnosti po dlhší čas s použitím osobných ochranných prostriedkov a špecializovanej techniky. Policajný zbor nebude aktuálne poskytovať žiadne ďalšie informácie, aby nedošlo k zmareniu účelu vyšetrovania,“ uviedla Vilhanová.
Na akcii v Hnúšti sa okrem enviropolície zúčastňujú aj príslušníci kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. Na mieste sú tiež členovia práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Pozemných síl Ministerstva obrany SR v Zemianskych Kostoľanoch.
Zásah v bývalých chemických závodoch podľa stanoviska polície súvisí s neoprávnenou držbou vysokorizikových chemických látok a chemických bojových látok. „Spôsob skladovania týchto chemických látok je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom ich ďalší výskyt v doterajších priestoroch predstavuje závažnú hrozbu pre bezpečnosť Slovenskej republiky, ako aj pre verejné zdravie, a to z dôvodu ich nepredvídateľného úniku alebo neoprávnenej manipulácie,“ vysvetlila Vilhanová.
Enviropolícia zároveň varuje občanov, že výskyt nebezpečných materiálov bez príslušnej kontroly a povolenia je potrebné bezodkladne ohlásiť na čísle 158. Pripomína tiež, že nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok, jedov a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov je posudzovaná ako zločin, za spáchanie ktorého je páchateľovi možné uložiť trest odňatia slobody až na šesť rokov.
Chemické závody v Hnúšti vznikli v 20. rokoch minulého storočia, podnik sa pôvodne zameriaval na suchú destiláciu dreva, teda výrobu dreveného uhlia. Po roku 1945 bola v závode spustená výroba lakov a farieb, postupne sa pridávala aj výroba formaldehydu, cementačných práškov a čistých chemikálií, napríklad lekárskeho chloroformu a kryštalických octanov.
V 60. rokoch 20. storočia bola fabrika premenovaná na Slovenské lučobné závody, v nasledujúcich desaťročiach v Hnúšti začali vyrábať aj výrobky z gumy. Zastúpená bola aj vojenská výroba, v závode sa vyrábali detekčné preukazníkové trubičky na zisťovanie chemických látok v ovzduší aj lícnicové filtre do plynových masiek. V čase najväčšieho rozmachu v podniku pracovalo vyše 2400 ľudí, v roku 2005 skončil závod v konkurze.
Ružinov daruje ukrajinskému Chersonu autobusy s humanitárnou pomocou
Bratislavský Ružinov daruje svojmu partnerskému mesto Cherson na Ukrajine dva autobusy, ktoré obyvateľom sídla v blízkosti vojnovej zóny privezú i humanitárnu pomoc.
Opozícia kritizuje Maškarovú po jej vypočutí pred parlamentným výborom
Opozícia kritizuje poverenú policajnú prezidentku Janu Maškarovú po jej vypočutí pred poslancami Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.
Vo veku 90 rokov zomrel básnik Jozef Mihalkovič
Vo veku 90 rokov zomrel v pondelok v Modre pri Bratislave slovenský básnik a prekladateľ Jozef Mihalkovič.
Tragédia na koľajniciach: Rýchlik zrazil človeka
Doprava je v dôsledku nehody ochromená.