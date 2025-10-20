  • Články
AfD vyzvala udeliť Trumpovi občianstvo okresu Bad Dürkheim, kde má svoje korene

  • DNES - 16:02
  • Mannheim
Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) navrhla, aby americký prezident Donald Trump získal čestné občianstvo okresu Bad Dürkheim v juhozápadnom Nemecku, informovala v pondelok agentúra DPA.

Trumpova rodina má pôvod v Kallstadte, malej vinárskej dedine na takzvanej vínnej ceste v spolkovej krajine Porýnie-Falcko, ktorá patrí do okresu Bad Dürkheim. Trumpovi starí rodičia odtiaľ na konci 19. storočia emigrovali do New Yorku.

Dôvodom nášho návrhu okresnej rade je, že Donald Trump priniesol mier do konfliktu medzi Izraelom a Pásmom Gazy a zabezpečil prepustenie izraelských a ôsmich nemeckých rukojemníkov,“ vysvetlil predseda miestnej organizácie AfD Thomas Stephan pre agentúru DPA s tým, že Trump má v regióne svoje korene.

Okresný úrad potvrdil, že skupina AfD takýto návrh predložila. Zastupiteľstvo by o ňom malo rokovať a rozhodnúť 29. októbra.

Okresný prednosta Hans-Ulrich Ihlenfeld uviedol, že nechce predvídať rozhodnutie rady, ale dodal, že si nedokáže predstaviť, že by návrh AfD získal väčšinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
