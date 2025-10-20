Policajná inšpekcia sa zaoberá účasťou policajného riaditeľa pri nehode Gašpara
Úrad inšpekčnej služby sa zaoberá informáciami, ktoré boli medializované v súvislosti s účasťou riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Branislava Hajnoviča na mieste dopravnej nehody riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Potvrdila to hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová.
O vyšetrovaní informovala poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (SaS). Tá v súvislosti s nehodou už vypovedala na policajnej inšpekcii. „Krajský policajný riaditeľ Hajnovič priznal, že bol na mieste nehody, tvrdí však, že šiel len náhodou okolo a zastavil sa tam preto, lebo na mieste ešte nebol policajný výjazd. Pavol Gašpar v televízii tvrdil, že Hajnovič prišiel na miesto nehody až dve a pol hodiny po nehode. V tom čase tam už však policajná hliadka dávno bola,“ skonštatovala poslankyňa.
Poukázala aj na tvrdenia Gašpara, že z miesta nehody nikomu netelefonoval. „Existujú však fotografie a videá, z ktorých je zrejmé, že s niekým telefonuje,“ povedala.
Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.
Para: Obhajoba Štefana Žigu navrhne, aby bol jeho odsudzujúci rozsudok zrušený
Obhajoba podnikateľa Štefana Žigu bude v dovolacom konaní navrhovať, aby bol odsudzujúci rozsudok zrušený a aby prebehlo konanie podľa spravodlivých podmienok.
Obžalovaný Marian Kočner tvrdí, že sa zločinu daňového podvodu nedopustil
Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, v pondelok pokračoval proces v kauze Donovaly a Báč, ktorá sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti.
ZMOS: Ľudia sa necítia bezpečne, chceme otvoriť diskusiu o zmenách v zákone
V prostredí miest a obcí sa podľa členov ZMOS-u zhoršila bezpečnostná situácia.
SHMÚ vydal výstrahu, tieto okresy zasiahne silný vietor
Výstrahy prvého stupňa platia predbežne do utorka.