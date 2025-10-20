  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 20.10.2025Meniny má Vendelín
14°Bratislava

Po krádeži v Louvri vo Francúzsku sprísnia bezpečnostné opatrenia v okolí múzeí

  • DNES - 14:10
  • Paríž
Po krádeži v Louvri vo Francúzsku sprísnia bezpečnostné opatrenia v okolí múzeí

Francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez v pondelok oznámil, že po krádeži šperkov z parížskeho múzea Louvre, ku ktorej došlo počas uplynulého víkendu, sa v okolí kultúrnych inštitúcií vo Francúzsku sprísnia bezpečnostné opatrenia.

Nuňez, bývalý parížsky policajný prefekt, ktorý je vo funkcii ministra vnútra len týždeň, prijal toto rozhodnutie na stretnutí s ministerkou kultúry Rachidou Datiovou. Nuňez teraz adresuje všetkým policajným prefektom pokyny, aby posúdili súčasný stav a v prípade potreby posilnili bezpečnostné opatrenia v okolí kultúrnych inštitúcií vrátane múzeí.

Datiová pripomenula, že ochrana významných múzeí vo Francúzsku bola zanedbávaná celé desaťročia.

Pred dvoma rokmi požiadal riaditeľ Louvru parížskeho policajného komisára o bezpečnostnú revíziu. Prečo? Pretože múzeá sa musia prispôsobiť novým formám kriminality. Dnes čelíme organizovanému zločinu,“ zdôraznila Datiová.

Na nedostatky v zabezpečení exponátov, ako aj na nevyhovujúce pracovné podmienky upozornil už v júni štrajk zamestnancov Louvru.

Po páchateľoch krádeže a po odcudzených šperkoch polícia stále pátra. Paralelne s tým sa množia otázky, ako sa vôbec mohla takáto trúfalá lúpež odohrať za bieleho dňa a či v nej zohrali úlohu nedostatky v ochrane objektu alebo dokonca pomoc zvnútra.

Podľa vyšetrovateľov páchatelia podnikli vopred premyslené kroky, aby ich akcia pôsobila ako bežné stavebné práce – zaparkovali nákladné auto vybavené zdvíhacou plošinou pri múzeu a v okolí rozmiestnili dopravné kužele. Dvojica podozrivých v reflexných vestách sa následne pomocou plošiny dostala na balkón, kde rozbila okno. Lúpež sa odohrala v nedeľu ráno, keď boli ulice ešte pomerne prázdne, čo znížilo riziko, že si ju niekto všimne.

Úrady uviedli, že neexistuje žiadny náznak, že by na lúpeži spolupracovali zamestnanci múzea, doplnila agentúra DPA.

Ministerstvo kultúry spresnilo, že v čase „mimoriadne rýchlej a násilnej“ lúpeže sa v blízkosti miesta činu nachádzalo päť pracovníkov múzea, ktorí okamžite zasiahli.

Vďaka profesionalite a rýchlej reakcii personálu Louvru sa zlodejov podarilo odohnať,“ uviedlo ministerstvo. Páchatelia na mieste zanechali časť svojho vybavenia a jeden z ukradnutých predmetov – korunu cisárovnej Eugénie, ktorá je v súčasnosti predmetom expertízy.

Odbory zamestnancov v Louvre vyjadrili obavy o bezpečnosť múzeí, ale jeden z pracovníkov bezpečnostnej služby poukázal na škrty v rozpočte, ktoré sú „na úkor bezpečnosti“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Po páde z okna gymnázia zomrel 13-ročný chlapec

Po páde z okna gymnázia zomrel 13-ročný chlapec

DNES - 13:42Zahraničné

Pomoc v škole poskytnú aj psychológovia a krízoví interventi.

Šéfka diplomacie EÚ kritizuje stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti

Šéfka diplomacie EÚ kritizuje stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti

DNES - 13:08Zahraničné

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v pondelok kritizovala avizovanú schôdzku ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta USA Donalda Trumpa v Budapešti.

Praha od januára zakáže zdieľané elektrokolobežky

Praha od januára zakáže zdieľané elektrokolobežky

DNES - 12:45Zahraničné

Praha od januára zakáže prevádzkovanie takzvaných zdieľaných elektrických kolobežiek.

Orbán: Ak sa skončí vojna na Ukrajine, bude aj chlieb lacnejší

Orbán: Ak sa skončí vojna na Ukrajine, bude aj chlieb lacnejší

DNES - 11:50Zahraničné

Záujmom Maďarska je, aby budapeštiansky summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otázke ukončenia vojny na Ukrajine bol úspešný.

Vosveteit.sk
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku životaVakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Dostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniecDostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniec
Microsoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadáMicrosoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadá
Prelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiuPrelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiu
AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmeníAKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíšVyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človekUmelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brányVedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP