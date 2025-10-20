Tieto príznaky menopauzy sa v zime zhoršujú. Ako si poradiť?
Chladné počasie zintenzívňuje niektoré príznaky menopauzy. Ktoré to sú a ako si pomôcť?
Menopauza a obdobie krátko pred ňou, známe ako perimenopauza, sa prejavujú príznakmi ako potenie počas noci, návaly tepla, suché oči alebo začervenanie pokožky. Ako pre portál Huffington Post uviedla lekárka zo spoločnosti Supplement Hub Josephine Smithová, viaceré z nich sa zhoršujú s nástupom chladného počasia.
„Chladnejšie, tmavšie mesiace môžu zintenzívniť príznaky menopauzy kvôli hormonálnym zmenám, nedostatku slnečného svetla a sezónnemu stresu,“ uviedla Smithová, podľa ktorej telo na jeseň a v zime vytvára menej vitamínu D a serotonínu.
Podľa lekárky sa v chladnom období zhoršujú návaly tepla a nočné potenie, k čomu prispieva aj rozdiel medzi chladným vzduchom vonku a vyhriatym vzduchom v interiéri. „Okrem toho, sezónny stres a zmena rutiny zdvíhajú hladinu kortizolu, čím ešte viac narúšajú hormonálnu rovnováhu,“ dodala.
Tieto príznaky sa v zime zhoršujú
- zlá nálada
- poruchy spánku
- bolesť kĺbov
- svrbenie pokožky
- návaly tepla
- bolesť hlavy
- úzkosť
- mozgová hmla
- búšenie srdca
Ako zmierniť následky
Pri zvládaní príznakov menopauzy vo všeobecnosti pomáha hormonálna terapia, ktorej účinky si pacientky všimnú obvykle do niekoľkých dní až týždňov.
Niektoré okolnosti dokážete ovplyvniť aj samy. Podľa Smithovej pomáha aj cvičenie, ktoré „zlepšuje hustotu kostí a pohyblivosť kĺbov, ktoré sa zhoršujú kvôli klesajúcej hladine estrogénu“. Ideálne sú podľa nej napríklad joga, pilates alebo domáce posilňovanie.
Pri svrbení pokožky pomáha časté aplikovanie krémov. Pri návaloch tepla by ste zas mali voliť ľahkú, vzdušnú bielizeň, miestnosti treba dobre vetrať a pri stravovaní sa vyhnúť bežným spúšťačom.
Lekárka dodala, že počas týždňa si treba vyhradiť čas na aktivity podporujúce psychiku. Pomáha napríklad písanie do denníka, prechádzky v prírode, káva s priateľmi, meditácia či cvičenie.
