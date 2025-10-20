  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 24.10.2025Meniny má Kvetoslava
Bratislava

Tieto príznaky menopauzy sa v zime zhoršujú. Ako si poradiť?

  • DNES - 21:13
  • Londýn
Tieto príznaky menopauzy sa v zime zhoršujú. Ako si poradiť?

Chladné počasie zintenzívňuje niektoré príznaky menopauzy. Ktoré to sú a ako si pomôcť?

Menopauza a obdobie krátko pred ňou, známe ako perimenopauza, sa prejavujú príznakmi ako potenie počas noci, návaly tepla, suché oči alebo začervenanie pokožky. Ako pre portál Huffington Post uviedla lekárka zo spoločnosti Supplement Hub Josephine Smithová, viaceré z nich sa zhoršujú s nástupom chladného počasia.

„Chladnejšie, tmavšie mesiace môžu zintenzívniť príznaky menopauzy kvôli hormonálnym zmenám, nedostatku slnečného svetla a sezónnemu stresu,“ uviedla Smithová, podľa ktorej telo na jeseň a v zime vytvára menej vitamínu D a serotonínu.

Podľa lekárky sa v chladnom období zhoršujú návaly tepla a nočné potenie, k čomu prispieva aj rozdiel medzi chladným vzduchom vonku a vyhriatym vzduchom v interiéri. „Okrem toho, sezónny stres a zmena rutiny zdvíhajú hladinu kortizolu, čím ešte viac narúšajú hormonálnu rovnováhu,“ dodala.

Tieto príznaky sa v zime zhoršujú

  • zlá nálada
  • poruchy spánku
  • bolesť kĺbov
  • svrbenie pokožky
  • návaly tepla
  • bolesť hlavy
  • úzkosť
  • mozgová hmla
  • búšenie srdca

Ako zmierniť následky

Pri zvládaní príznakov menopauzy vo všeobecnosti pomáha hormonálna terapia, ktorej účinky si pacientky všimnú obvykle do niekoľkých dní až týždňov.

Niektoré okolnosti dokážete ovplyvniť aj samy. Podľa Smithovej pomáha aj cvičenie, ktoré „zlepšuje hustotu kostí a pohyblivosť kĺbov, ktoré sa zhoršujú kvôli klesajúcej hladine estrogénu“. Ideálne sú podľa nej napríklad joga, pilates alebo domáce posilňovanie.

Pri svrbení pokožky pomáha časté aplikovanie krémov. Pri návaloch tepla by ste zas mali voliť ľahkú, vzdušnú bielizeň, miestnosti treba dobre vetrať a pri stravovaní sa vyhnúť bežným spúšťačom.

Lekárka dodala, že počas týždňa si treba vyhradiť čas na aktivity podporujúce psychiku. Pomáha napríklad písanie do denníka, prechádzky v prírode, káva s priateľmi, meditácia či cvičenie.

Zdroj: Info.sk, DP, huffingtonpost.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Chrípka alebo covid? 1 rozdiel, ktorý ich rozlíši bez testu

Chrípka alebo covid? 1 rozdiel, ktorý ich rozlíši bez testu

VČERA - 21:07Zdravie

Najspoľahlivejším spôsobom, ako určiť prítomnosť ochorenia covid-19, je test z lekárne. Ako si však poradiť bez neho?

Táto spánková poloha zhoršuje bolesť hlavy po prebudení

Táto spánková poloha zhoršuje bolesť hlavy po prebudení

20:44 22.10.2025Zdravie

Spánok má zásadný vplyv na to, ako sa cítite počas dňa. Ak sa pravidelne prebúdzate s bolesťou hlavy, na vine môže byť spánková poloha.

Vitamín D môže aj uškodiť. V akom prípade oslabuje imunitu?

Vitamín D môže aj uškodiť. V akom prípade oslabuje imunitu?

20:28 20.10.2025Zdravie

Nie všetky doplnky s vitamínom D pôsobia na telo rovnako. Ako sa vyhnúť negatívnym účinkom?

Syr a mikroplasty: V ktorom druhu ich je najviac?

Syr a mikroplasty: V ktorom druhu ich je najviac?

10:12 19.10.2025Zdravie

V takmer všetkých mliečnych výrobkoch sa nachádzajú mikroplasty, tvrdí výskum z Talianska. Ktoré syry ich obsahujú najviac?

Vosveteit.sk
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodkuDvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakovinyObľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šouČínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusyRuskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP