Po páde z okna gymnázia zomrel 13-ročný chlapec

  • DNES - 13:42
  • Praha
Pomoc v škole poskytnú aj psychológovia a krízoví interventi.

Česká polícia preveruje okolnosti tragickej udalosti v Bystřici nad Pernštejnem v kraji Vysočina, kde v pondelok na miestnom gymnáziu zomrel 13-ročný chlapec po tom, ako vypadol z okna. Pomoc v škole poskytnú aj psychológovia a krízoví interventi, uviedla to polícia na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Na miesto mieria psychológovia a krízoví interventi zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS), ktorí sú pripravení poskytnúť potrebnú starostlivosť rodine a žiakom školy,“ napísala polícia.

Podľa hovorkyne polície kraja Vysočina Dany Čírtkovej chlapec z okna vypadol pred 11.00 h. Prečo k tomu došlo a čo tragédii predchádzalo, kriminalisti zisťujú. Viac informácií hovorkyňa podľa servera iDNES.cz nechcela uviesť.

Hovorca záchrannej služby Petr Janáček dodal, že chlapec utrpel veľmi vážne zranenia po páde z veľkej výšky. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. „Napriek snahe záchranárov svojim zraneniam podľahol,“ citoval Janáčka server Novinky.cz.

Český minister školstva Mikuláš Bek vyjadril sústrasť rodine a blízkym zomrelého chlapca. „Chcel by som vyjadriť úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym a zároveň podporu spolužiakom, pedagógom aj všetkým, ktorých sa táto strata osobne dotkla. Ďakujem psychológom a krízovým interventom zložiek IZS, ktorí sú na mieste a poskytujú pomoc,“ napísal na sociálnej sieti X.

Zdroj: Info.sk, TASR
