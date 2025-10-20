  • Články
Obžalovaný Marian Kočner tvrdí, že sa zločinu daňového podvodu nedopustil

  • DNES - 13:40
  • Banská Bystrica
Obžalovaný Marian Kočner tvrdí, že sa zločinu daňového podvodu nedopustil

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v pondelok pokračoval proces v kauze Donovaly a Báč, ktorá sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti.

Za zločin daňového podvodu sú obžalovaní Marian K., Peter P. a Jana Š. Pôvodne boli obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.

Obžaloba sa týka uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami.

Boli vykonané prevody majetku, ktoré nedávali žiadny hospodársky zmysel. Nehnuteľnosti používali stále rovnaké osoby, bola tam vyplatená DPH, ktorú potom použili, nevieme ako,“ vysvetlil prokurátor Pavel Bella.

Mariana K. navyše obžaloba viní aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť takmer tri milióny eur.

Obžalovaný Marian K. vyhlásil, že je nevinný a rovnako urobil aj Peter P. Jana Š., s ktorou prokurátor odmietol uzavrieť dohodu o vine a treste, urobila vyhlásenie o vine. V jej prípade by sa malo vykonávať dokazovanie týkajúce sa iba výšky trestu. Všetci na hlavnom pojednávaní odmietli vypovedať.

Po vznesení obvinenia Jana Š. vypovedala veľmi stroho. Prišlo mi to celé ako účelové priznanie, aby sa nemusela vyjadrovať k skutkom, ktoré sú dôležité pre trestné konanie,“ zdôvodnil prokurátor odmietnutie uzavrieť s obžalovanou dohodu o vine a treste.

Obhajca Mariana K. Michal Mandzák považuje obžalobu za zmätočnú. Podľa neho si prokurátor „pletie pojmy zneužívanie práva a daňový podvod“, čo už jasne rozlišuje aj judikatúra Najvyššieho správneho súdu. „Som presvedčený, že toto stopercentne nie je daňový podvod, čo sa ukáže postupom času,“ dodal Mandzák.

Obžalovaným hrozí trest od troch do desiatich rokov. Podľa prokurátora sa však dá očakávať, že v prípade Mariana K. sa upustí od uloženia trestu, ktorý si už za zmenkovú kauzu odpykáva vyšší trest.

Proces sa na ŠTS mal začať už vlani v auguste, ale z dôvodu opakovanej neúčasti obžalovaných Petra P. a Jany Š. musel hlavné pojednávanie odročiť. Vzhľadom na rozsiahlosť tejto kauzy, ako aj rozmer dokazovania vykonaného v prípravnom konaní prokurátor trval na ich osobnej účasti, aby ich mohol vypočuť.

Zdroj: Info.sk, TASR
