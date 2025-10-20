SHMÚ vydal výstrahu, tieto okresy zasiahne silný vietor
Výstrahy prvého stupňa platia predbežne do utorka.
V niektorých okresoch západného Slovenska treba od pondelkového popoludnia počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre okresy Bratislava, Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Meteorológovia tam očakávajú lokálne vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 45 km/h. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomína SHMÚ.
Foto: shmu.sk
Výstrahy platia predbežne do utorka (21. 10.) do 10.00 h.
Obžalovaný Marian Kočner tvrdí, že sa zločinu daňového podvodu nedopustil
Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, v pondelok pokračoval proces v kauze Donovaly a Báč, ktorá sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti.
ZMOS: Ľudia sa necítia bezpečne, chceme otvoriť diskusiu o zmenách v zákone
V prostredí miest a obcí sa podľa členov ZMOS-u zhoršila bezpečnostná situácia.
Na polícii sa prihlásila osoba, ktorá mala spôsobiť tragickú nehodu
Pri dopravnej nehode zomrel 41-ročný chodec.
Vedenie Matice slovenskej považuje novelu zákona za zásah do matičnej autonómie
Predseda Matice slovenskej by sa po novom mohol voliť na štyri roky a tá istá osoba by tento post mohla zastávať len dve funkčné obdobia po sebe.