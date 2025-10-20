  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 20.10.2025Meniny má Vendelín
13°Bratislava

SHMÚ vydal výstrahu, tieto okresy zasiahne silný vietor

  • DNES - 13:36
  • Bratislava
SHMÚ vydal výstrahu, tieto okresy zasiahne silný vietor

Výstrahy prvého stupňa platia predbežne do utorka.

V niektorých okresoch západného Slovenska treba od pondelkového popoludnia počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre okresy Bratislava, Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Meteorológovia tam očakávajú lokálne vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 45 km/h. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomína SHMÚ.

Foto: shmu.sk

Výstrahy platia predbežne do utorka (21. 10.) do 10.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Obžalovaný Marian Kočner tvrdí, že sa zločinu daňového podvodu nedopustil

Obžalovaný Marian Kočner tvrdí, že sa zločinu daňového podvodu nedopustil

DNES - 13:40Domáce

Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, v pondelok pokračoval proces v kauze Donovaly a Báč, ktorá sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti.

ZMOS: Ľudia sa necítia bezpečne, chceme otvoriť diskusiu o zmenách v zákone

ZMOS: Ľudia sa necítia bezpečne, chceme otvoriť diskusiu o zmenách v zákone

DNES - 13:38Domáce

V prostredí miest a obcí sa podľa členov ZMOS-u zhoršila bezpečnostná situácia.

Na polícii sa prihlásila osoba, ktorá mala spôsobiť tragickú nehodu

Na polícii sa prihlásila osoba, ktorá mala spôsobiť tragickú nehodu

DNES - 11:26Domáce

Pri dopravnej nehode zomrel 41-ročný chodec.

Vedenie Matice slovenskej považuje novelu zákona za zásah do matičnej autonómie

Vedenie Matice slovenskej považuje novelu zákona za zásah do matičnej autonómie

DNES - 11:17Domáce

Predseda Matice slovenskej by sa po novom mohol voliť na štyri roky a tá istá osoba by tento post mohla zastávať len dve funkčné obdobia po sebe.

Vosveteit.sk
Dostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniecDostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniec
Microsoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadáMicrosoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadá
Prelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiuPrelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiu
AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmeníAKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíšVyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človekUmelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brányVedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokochZem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP