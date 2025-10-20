  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 20.10.2025Meniny má Vendelín
13°Bratislava

Šéfka diplomacie EÚ kritizuje stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti

  • DNES - 13:08
  • Brusel
Šéfka diplomacie EÚ kritizuje stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v pondelok kritizovala avizovanú schôdzku ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta USA Donalda Trumpa v Budapešti. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Reuters pripomenul, že na Putina bol vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC). Rusko však tvrdí, že ICC nemá nad ním jurisdikciu, a popiera tvrdenia, že ruské jednotky na Ukrajine spáchali alebo páchajú vojnové zločiny. Maďarsko je zasa v procese vystúpenia Z ICC.

Pokiaľ ide o Budapešť, nie, nie je to príjemné... vidieť, že osoba, na ktorú ICC vydal zatykač, prichádza do európskej krajiny,“ uviedla Kallasová a dodala, že „otázka je, či z toho niečo vyplynie“.

Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys pred novinármi v Luxemburgu zdôraznil, že pre Putina nie je miesto v žiadnej európskej metropole.

Jediné miesto pre Putina v Európe je v Haagu, pred tribunálom, nie v našich hlavných mestách,“ povedal pred stretnutím ministrov.

Fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová vyjadrila obavy z možnej návštevy Putina v krajine EÚ. „Uvidíme, kde sa stretnutie uskutoční a v akom formáte, ale je samozrejmé, že vo vnútri EÚ by vojnový zločinec ako Putin nemal byť vítaný,“ povedala novinárom.

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot konštatoval, že Putinova plánovaná cesta má zmysel iba v prípade, že povedie k okamžitému a bezpodmienečnému prímeriu.

Holandský minister zahraničných vecí David van Weel označil za dôležité, že sa takéto rokovania vôbec uskutočnia.

Agentúra Reuters informovala, že Kallasová v pondelok pred stretnutím ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu uviedla, že Trumpove snahy o dosiahnutie mieru sú vítané. Zdôraznila, že zároveň je dôležité, aby sa s ruským lídrom stretol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Amerika má veľkú silu tlačiť na Rusko, aby prišlo k rokovaciemu stolu. Ak ju využijú, je to samozrejme dobré, ak Rusko zastaví túto vojnu,“ povedala Kallasová.

Zelenskyj už medzičasom oznámil, že je ochotný cestovať do Budapešti, ak bude navrhnutý trilaterálny formát stretnutia alebo formát „kyvadlovej diplomacie“.

Reuters vo svojej správe pripomenul, že dva zdroje oboznámené s diskusiou počas Zelenského piatkovej návštevy v Bielom dome vo Washingtone uviedli, že Trump tlačil na Zelenského, aby sa Ukrajina vzdala svojho územia v prospech Ruska. Po stretnutí so Zelenským Trump verejne vyzval na prímerie pozdĺž súčasných frontových línií.

Podľa zdrojov z Kremeľa Putin vo štvrtok počas telefonátu s Trumpom zopakoval svoj postoj k priebehu vojny, pričom tvrdil, že ruské jednotky majú na celej frontovej línii strategickú iniciatívu a určujú dynamiku bojov pozdĺž frontu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Po páde z okna gymnázia zomrel 13-ročný chlapec

Po páde z okna gymnázia zomrel 13-ročný chlapec

DNES - 13:42Zahraničné

Pomoc v škole poskytnú aj psychológovia a krízoví interventi.

Praha od januára zakáže zdieľané elektrokolobežky

Praha od januára zakáže zdieľané elektrokolobežky

DNES - 12:45Zahraničné

Praha od januára zakáže prevádzkovanie takzvaných zdieľaných elektrických kolobežiek.

Orbán: Ak sa skončí vojna na Ukrajine, bude aj chlieb lacnejší

Orbán: Ak sa skončí vojna na Ukrajine, bude aj chlieb lacnejší

DNES - 11:50Zahraničné

Záujmom Maďarska je, aby budapeštiansky summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otázke ukončenia vojny na Ukrajine bol úspešný.

Viaceré aplikácie hlásia poruchu, svetová značka má problém

Viaceré aplikácie hlásia poruchu, svetová značka má problém

DNES - 11:03Zahraničné

Milióny ľudí po celom svete hlásia problémy pri používaní aplikácií.

Vosveteit.sk
Dostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniecDostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniec
Microsoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadáMicrosoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadá
Prelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiuPrelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiu
AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmeníAKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíšVyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človekUmelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brányVedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokochZem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP