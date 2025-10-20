Erik Tomáš oznámil nový program rezortu práce zameraný na podporu jednorodičov
- DNES - 12:54
- Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spúšťa projekt zameraný na podporu jednorodičov, ktorého cieľom je pomôcť tejto skupine obyvateľstva postaviť sa na vlastné nohy v novej životnej situácii.
Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii šéf rezortu práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Jednorodičom by po novom mali pomáhať vysporiadať sa s ich situáciou odborní pracovníci v poradniach komplexnej pomoci.
„Málokedy sa to stáva, ale my sme prevzali know-how a skúsenosti z organizácií, ktoré sa venujú jednorodičom, do štátneho systému,“ priblížil minister. „V rámci tohto projektu máme partnerov a dokonca troch. Máme združenie Jeden rodič, ďalšiu organizáciu Centrum Slniečko a potom aj organizáciu Mymamy,“ uviedol Tomáš.
Projekt pozostáva zo siete 46 poradní komplexnej pomoci, ktoré rezort dobudoval po celom Slovensku. „V týchto poradniach budeme mať týchto pracovníkov - bude tam psychológ, bude tam právnik, bude tam ekonóm, bude tam sociálny pracovník, ale po novom pribudnú ešte dve pracovné pozície. Bude to sprievodca osobnou skúsenosťou a potom aj manažér prípadu,“ povedal Tomáš.
Tento sprievodca by mal prijímať jednorodičov a podeliť sa s nimi o svoju osobnú skúsenosť vo vzniknutej životnej situácii. Zároveň by ich mal motivovať k tomu, aby sa do tohto projektu MPSVR prihlásili. Úloha manažéra prípadu bude ujať sa konkrétneho jednorodiča a nastaviť konkrétny program na vyriešenie jeho životnej situácie.
Podmienkou pomoci bude, aby sa jednorodičia do projektu prihlásili dobrovoľne. „My chceme, aby na jednej strane ukázali snahu títo jednorodičia, že chcú zlepšiť svoju životnú situáciu a na druhej strane chceme predísť akémukoľvek zneužívaniu tohto nášho programu a tohto nášho projektu,“ vysvetlil Tomáš.
Projekt by mal zahŕňať aj dočasný mesačný motivačný príspevok, ktorého výška sa bude líšiť od počtu detí. Výška príspevku pre rodičov jedného dieťaťa bude 100 eur, v prípade dvoch detí to bude 150 eur a pri troch a viacerých deťoch 200 eur. Šéf rezortu práce verí, že nový program bude fungovať od februára 2026.
