  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 20.10.2025Meniny má Vendelín
13°Bratislava

Praha od januára zakáže zdieľané elektrokolobežky

  • DNES - 12:45
  • Praha
Praha od januára zakáže zdieľané elektrokolobežky

Praha od januára zakáže prevádzkovanie takzvaných zdieľaných elektrických kolobežiek.

Dôvodom je ich dlhoročná kritika zo strany niektorých obyvateľov aj mestských častí. Nový systém regulácie takzvaných zdieľaných dopravných prostriedkov v pondelok schválila Rada hlavného mesta Prahy. Na sociálnej sieti X to uviedol námestník pražského primátora pre dopravu Zdeněk Hřib, informuje spravodajkyňa TASR.

Zavádzame jasné pravidlá, ktoré vyčistia verejný priestor od neriadenej prevádzky kolobežiek, ktoré sa v centre často používali skôr ako turistická atrakcia než dopravný prostriedok a spôsobovali chaos na chodníkoch aj v peších zónach,“ uviedol Hřib s tým, že kolobežky by z pražských ulíc mali zmiznúť do konca roka.

Stanica ČT24 spresnila, že nový systém bude fungovať na základe zmlúv medzi mestskou Technickou správou komunikácií (TSK) a prevádzkovateľmi služieb vypožičiavania dopravných prostriedkov. Tie bude po novom možné nechávať len na vyhradených miestach, pričom bude platiť, že na nich ľudia budú môcť parkovať len bicykle a elektrické bicykle, nie elektrokolobežky.

Tým podľa niektorých členov Rady prakticky dôjde k znemožneniu ich komerčného poskytovania. V prípade neoprávneného parkovania týchto kolobežiek je TSK pripravená ich z pražských ulíc odstraňovať.

Dôvodom zmien je kritika zo strany miestnych a niektorých mestských častí najmä v centre mesta, podľa ktorých parkujúce kolobežky v uliciach prekážajú a ich užívatelia - predovšetkým turisti - nebezpečnou jazdou ohrozujú chodcov. Po uzavretí zmlúv dostanú prevádzkovatelia elektrokolobežiek lehotu na to, aby ich z ulíc odstránili.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Po páde z okna gymnázia zomrel 13-ročný chlapec

Po páde z okna gymnázia zomrel 13-ročný chlapec

DNES - 13:42Zahraničné

Pomoc v škole poskytnú aj psychológovia a krízoví interventi.

Šéfka diplomacie EÚ kritizuje stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti

Šéfka diplomacie EÚ kritizuje stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti

DNES - 13:08Zahraničné

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v pondelok kritizovala avizovanú schôdzku ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta USA Donalda Trumpa v Budapešti.

Orbán: Ak sa skončí vojna na Ukrajine, bude aj chlieb lacnejší

Orbán: Ak sa skončí vojna na Ukrajine, bude aj chlieb lacnejší

DNES - 11:50Zahraničné

Záujmom Maďarska je, aby budapeštiansky summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otázke ukončenia vojny na Ukrajine bol úspešný.

Viaceré aplikácie hlásia poruchu, svetová značka má problém

Viaceré aplikácie hlásia poruchu, svetová značka má problém

DNES - 11:03Zahraničné

Milióny ľudí po celom svete hlásia problémy pri používaní aplikácií.

Vosveteit.sk
Dostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniecDostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniec
Microsoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadáMicrosoft to s novou aktualizáciou poriadne pokašľal: Užívatelia zúria, Windows sa im rozpadá
Prelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiuPrelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiu
AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmeníAKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíšVyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človekUmelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brányVedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokochZem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP