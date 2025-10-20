Praha od januára zakáže zdieľané elektrokolobežky
- DNES - 12:45
- Praha
Praha od januára zakáže prevádzkovanie takzvaných zdieľaných elektrických kolobežiek.
Dôvodom je ich dlhoročná kritika zo strany niektorých obyvateľov aj mestských častí. Nový systém regulácie takzvaných zdieľaných dopravných prostriedkov v pondelok schválila Rada hlavného mesta Prahy. Na sociálnej sieti X to uviedol námestník pražského primátora pre dopravu Zdeněk Hřib, informuje spravodajkyňa TASR.
„Zavádzame jasné pravidlá, ktoré vyčistia verejný priestor od neriadenej prevádzky kolobežiek, ktoré sa v centre často používali skôr ako turistická atrakcia než dopravný prostriedok a spôsobovali chaos na chodníkoch aj v peších zónach,“ uviedol Hřib s tým, že kolobežky by z pražských ulíc mali zmiznúť do konca roka.
Stanica ČT24 spresnila, že nový systém bude fungovať na základe zmlúv medzi mestskou Technickou správou komunikácií (TSK) a prevádzkovateľmi služieb vypožičiavania dopravných prostriedkov. Tie bude po novom možné nechávať len na vyhradených miestach, pričom bude platiť, že na nich ľudia budú môcť parkovať len bicykle a elektrické bicykle, nie elektrokolobežky.
Tým podľa niektorých členov Rady prakticky dôjde k znemožneniu ich komerčného poskytovania. V prípade neoprávneného parkovania týchto kolobežiek je TSK pripravená ich z pražských ulíc odstraňovať.
Dôvodom zmien je kritika zo strany miestnych a niektorých mestských častí najmä v centre mesta, podľa ktorých parkujúce kolobežky v uliciach prekážajú a ich užívatelia - predovšetkým turisti - nebezpečnou jazdou ohrozujú chodcov. Po uzavretí zmlúv dostanú prevádzkovatelia elektrokolobežiek lehotu na to, aby ich z ulíc odstránili.
Po páde z okna gymnázia zomrel 13-ročný chlapec
Pomoc v škole poskytnú aj psychológovia a krízoví interventi.
Šéfka diplomacie EÚ kritizuje stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v pondelok kritizovala avizovanú schôdzku ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta USA Donalda Trumpa v Budapešti.
Orbán: Ak sa skončí vojna na Ukrajine, bude aj chlieb lacnejší
Záujmom Maďarska je, aby budapeštiansky summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otázke ukončenia vojny na Ukrajine bol úspešný.
Viaceré aplikácie hlásia poruchu, svetová značka má problém
Milióny ľudí po celom svete hlásia problémy pri používaní aplikácií.