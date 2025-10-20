Chrípka alebo covid? 1 rozdiel, ktorý ich rozlíši bez testu
Najspoľahlivejším spôsobom, ako určiť prítomnosť ochorenia covid-19, je test z lekárne. Ako si však poradiť bez neho?
S chladnejším počasím sa častejšie stretávame aj s prípadmi chrípky, nachladnutia a covidu. Správne rozlišovanie medzi nimi pritom pomáha urýchliť liečbu.
„Keď viete, o aké ochorenie ide, dokážete si zvoliť najlepšiu liečbu a lepšie ochrániť okolie,“ uviedol v tejto súvislosti lekár Neel Patel z LloydsPharmacy Online Doctor pre portál Huffington Post. Okrem testu na covid je podľa neho spoľahlivým určovateľom aj dĺžka trvania príznakov.
Rozdiel je v dĺžke trvania príznakov
Covid a chrípka majú niekoľko spoločných príznakov ako vysoká teplota, bolesť hlavy, zimnica, zapchaté dutiny, únava, bolesť svalov a suchý kašeľ. Líšiť sa však môžu v ich trvaní.
„Pri nakazení chrípkou sa cítime najhoršie prvé dva či tri dni, a príznaky odznievajú zhruba ďalších päť dní. Potom môžeme pociťovať únavu a slabosť ešte ďalšie dva alebo tri týždne,“ vysvetlil Patel.
Podľa neho pri koronavíruse sa príznaky môžu objaviť až päť až šesť dní po nakazení a pretrvávajú až dva týždne. Príznaky sú okrem toho silnejšie ako pri chrípke.
Príznaky, ktoré si vyžadujú pozornosť lekára:
- ťažkosti s dýchaním v pokoji
- zmätenie
- strata vedomia alebo slabosť
- neustály tlak alebo bolesť na hrudi
- chladná, spotená, modrá alebo bledá pokožka
Patel na záver zdôrazňuje, že hoci sa covid a chrípka môžu líšiť príznakmi, jediný spôsob, ako ich spoľahlivo rozoznať, je vykonať test na prítomnosť covid-19.
