Na polícii sa prihlásila osoba, ktorá mala spôsobiť tragickú nehodu
Pri dopravnej nehode zomrel 41-ročný chodec.
Policajti už poznajú totožnosť osoby, ktorá mala spôsobiť dopravnú nehodu v obci Báč (okres Dunajská Streda), pri ktorej zomrel 41-ročný chodec. Osoba sa v nedeľu 19. októbra prihlásila na polícii. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenie a neposkytnutie pomoci. „Naďalej vykonáva všetky potrebné procesné úkony a znalecké dokazovanie vedúce k riadnemu objasneniu tejto tragédie,“ dodala polícia.
V piatok 17. októbra približne hodinu pred polnocou prijalo operačné stredisko oznámenie, že na ceste I/63 v obci Báč leží na zemi osoba. Po príchode policajnej hliadky sa muž nachádzal v rukách zdravotníkov. Zraneniam na mieste podľahol.
