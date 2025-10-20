Vedenie Matice slovenskej považuje novelu zákona za zásah do matičnej autonómie
Predseda Matice slovenskej (MS) by sa po novom mohol voliť na štyri roky a tá istá osoba by tento post mohla zastávať len dve funkčné obdobia po sebe.
Vyplýva to z novely zákona o Matici slovenskej, ktorú cez pozmeňujúci návrh k legislatíve o odbornom vzdelávaní predložila do Národnej rady SR skupina koaličných poslancov. Vedenie MS považuje návrh za zásah do matičnej autonómie a pokus o oddialenie riadnych matičných volieb.
Štvorročné funkčné obdobie by podľa predloženého návrhu mal mať aj predseda dozorného výboru Matice. Cieľom návrhu je podľa predkladateľov podporiť pravidelnú obmenu vedenia a posilniť vnútornú kontrolu výkonu funkcie. V návrhu sa počíta aj s prechodným ustanovením, na základe ktorého by prebiehajúce funkčné obdobie predstaviteľov MS bolo predĺžené o šesť mesiacov.
Predsedníctvo MS v pondelkovej reakcii upozornilo, že plánované zmeny majú za cieľ vylúčiť súčasného predsedu z demokratických volieb. „Návrh bol pripravený bez akejkoľvek súčinnosti a konzultácie s volenými orgánmi matičnej ustanovizne. Fakt, že ide očividne o účelový krok, potvrdzuje, že návrh bol predložený v piatok a hlasovať sa má už tento utorok,“ zdôraznilo predsedníctvo MS.
Upozornilo, že ide už o druhý tohtoročný návrh novely zákona o Matici slovenskej. „Bohužiaľ v ešte negatívnejšej podobe, ako to bolo pred niekoľkými mesiacmi. Novela opäť zasahuje do matičnej autonómie, keď okrem iného ustanovuje oddialenie riadnych matičných volieb, ktoré sa majú uskutočniť už 8. novembra 2025, v rámci blížiaceho sa Valného zhromaždenia MS,“ uvádza sa vo vyhlásení predsedníctva.
Vedenie matičnej ustanovizne upriamuje pozornosť aj na fakt, že MS nebola založená štátom a ani mu nepatrí. „O jej budúcnosti nerozhodujú politické strany, ale delegáti valného zhromaždenia MS, ktorého riadne konanie je ohrozené,“ dodali matičiari.
Na polícii sa prihlásila osoba, ktorá mala spôsobiť tragickú nehodu
Pri dopravnej nehode zomrel 41-ročný chodec.
Muž sa vyhrážal lekárovi, že ho zabije
44-ročného muža obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania.
Nehoda kamióna na D1: Zablokované sú dva jazdné pruhy
Na mieste sa tvoria kolóny.
SHMÚ: Na juhozápade Slovenska bolo v noci podobne mrazivo ako v dolinách
Na juhozápade Slovenska bolo v noci zo soboty na nedeľu podobne mrazivo ako v dolinách.