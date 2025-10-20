Muž sa vyhrážal lekárovi, že ho zabije
44-ročného muža obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania.
Z trestného činu nebezpečného vyhrážania polícia obvinila 44-ročného Kežmarčana. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž mal v nedeľu (19. 10.) krátko po polnoci telefonicky kontaktovať službukonajúceho lekára v popradskej nemocnici. „Vyhrážal sa mu, že ho zabije. Vraj si zistí, kde býva, a tam si ho počká,“ povedala Ligdayová s tým, že obvinený muž je umiestnený v cele policajného zaistenia.
Zákon pri tomto protiprávnom konaní podľa hovorkyne stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
