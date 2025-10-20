Viaceré aplikácie hlásia poruchu, svetová značka má problém
- DNES - 11:03
- Seattle
Milióny ľudí po celom svete hlásia problémy pri používaní aplikácií.
Viacero z veľkých internetových stránok a aplikácií používaných miliónmi ľudí po celom svete postihla v pondelok porucha. Týka sa to napríklad aplikácií Zoom, Signal, Snapchat či Duolingo.
Je za tým technický problém u celosvetovo najrozšírenejšej platformy cloud computingu na poskytovanie online služieb Amazon Web Services. Informuje o tom TASR na základe správ televízie BBC.
Služba Amazon Web Services (AWS), ktorá patrí maloobchodnému internetovému gigantovi Amazon, uvádza „zvýšenú chybovosť a latenciu pre viacero služieb AWS v regióne US-EAST-1“. Ide o oblasť amerického štátu Virgínia na východe Spojených štátov.
Nefungujú desiatky aplikácií
BBC menuje niekoľko aplikácií či webových stránok, ktoré riadne nefungujú. Sú medzi nimi Snapchat, Zoom, Roblox, Clash Royale, My Fitness Pal, Life360, Clash of Clans, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network, Peloton či Rocket League. Problémy má podľa BBC aj stránka britského daňového úradu a banky Halifax, Lloyds či Bank of Scotland. Britská televízia upozorňuje, že vzhľadom na to, koľkým platformám poskytuje svoje služby AWS, postihnutých aplikácií či webových sídel môže byť oveľa viac.
AWS podľa svojho vyhlásenia okamžite nasadila svojich technikov, ktorí „aktívne pracujú na zmiernení problému a zároveň na úplnom pochopení jeho základnej príčiny“.
