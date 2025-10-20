  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 20.10.2025Meniny má Vendelín
12°Bratislava

Zelenskyj: Pripravuje sa zmluva o dodávke 25 systémov Patriot pre Ukrajinu

  • DNES - 10:57
  • Kyjev
Zelenskyj: Pripravuje sa zmluva o dodávke 25 systémov Patriot pre Ukrajinu

Ukrajinský prezident v USA viedol diskusie so zbrojárskymi spoločnosťami.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj niekoľko dní po svojej návšteve Washingtonu v pondelok vyhlásil, že jeho krajina „potrebuje“ ďalších 25 amerických protilietadlových systémov Patriot, ktoré jej pomôžu odolávať stupňujúcim sa útokom ruskej armády, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Na tlačovej konferencii v Kyjeve Zelenskyj uviedol, že „viedol diskusie so zbrojárskymi spoločnosťami“ o „príprave zmluvy na 25 systémov Patriot“.

Keďže Spojené štáty teraz dodávajú Ukrajine iba zbrane, ktoré platia Európania, platba za tieto patrioty by mala „pochádzať zo zmrazených ruských aktív“ na Západe, povedal Zelenskyj novinárom.

Pokiaľ ide o rakety Tomahawk, ukrajinskému prezidentovi sa minulý piatok počas návštevy vo Washingtonu nepodarilo presvedčiť prezidenta USA Donalda Trumpa, aby ich USA dodali Ukrajine.

Podľa môjho názoru (Trump) nechce žiadnu eskaláciu s Rusmi pred stretnutím v Budapešti,“ objasnil Zelenskyj, ktorý zároveň oznámil, že je pripravený zúčastniť sa na nadchádzajúcej schôdzke v Budapešti, ak dostane pozvanie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Orbán: Ak sa skončí vojna na Ukrajine, bude aj chlieb lacnejší

Orbán: Ak sa skončí vojna na Ukrajine, bude aj chlieb lacnejší

DNES - 11:50Zahraničné

Záujmom Maďarska je, aby budapeštiansky summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otázke ukončenia vojny na Ukrajine bol úspešný.

Viaceré aplikácie hlásia poruchu, svetová značka má problém

Viaceré aplikácie hlásia poruchu, svetová značka má problém

DNES - 11:03Zahraničné

Milióny ľudí po celom svete hlásia problémy pri používaní aplikácií.

Zavíta do Budapešti aj Zelenskyj? Toto tvrdí ukrajinský líder

Zavíta do Budapešti aj Zelenskyj? Toto tvrdí ukrajinský líder

DNES - 10:28Zahraničné

Volodymyr Zelenskyj je pripravený pripojiť sa k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi na nadchádzajúcom summite v Maďarsku, ak bude pozvaný.

Kallasová: EÚ musí byť kreatívnejšia v boji proti ruskej tieňovej flotile

Kallasová: EÚ musí byť kreatívnejšia v boji proti ruskej tieňovej flotile

DNES - 10:20Zahraničné

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok vyzvala blok, aby bol „kreatívnejší“ v boji proti ruskej „tieňovej flotile“.

Vosveteit.sk
Prelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiuPrelom v liečbe rakoviny? Vedci objavili látku, ktorá dokáže „vypnúť“ rakovinu. Môže nahradiť chemoterapiu
AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmeníAKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíšVyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človekUmelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brányVedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokochZem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokovTo, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP