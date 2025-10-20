Zelenskyj: Pripravuje sa zmluva o dodávke 25 systémov Patriot pre Ukrajinu
- DNES - 10:57
- Kyjev
Ukrajinský prezident v USA viedol diskusie so zbrojárskymi spoločnosťami.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj niekoľko dní po svojej návšteve Washingtonu v pondelok vyhlásil, že jeho krajina „potrebuje“ ďalších 25 amerických protilietadlových systémov Patriot, ktoré jej pomôžu odolávať stupňujúcim sa útokom ruskej armády, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Na tlačovej konferencii v Kyjeve Zelenskyj uviedol, že „viedol diskusie so zbrojárskymi spoločnosťami“ o „príprave zmluvy na 25 systémov Patriot“.
Keďže Spojené štáty teraz dodávajú Ukrajine iba zbrane, ktoré platia Európania, platba za tieto patrioty by mala „pochádzať zo zmrazených ruských aktív“ na Západe, povedal Zelenskyj novinárom.
Pokiaľ ide o rakety Tomahawk, ukrajinskému prezidentovi sa minulý piatok počas návštevy vo Washingtonu nepodarilo presvedčiť prezidenta USA Donalda Trumpa, aby ich USA dodali Ukrajine.
„Podľa môjho názoru (Trump) nechce žiadnu eskaláciu s Rusmi pred stretnutím v Budapešti,“ objasnil Zelenskyj, ktorý zároveň oznámil, že je pripravený zúčastniť sa na nadchádzajúcej schôdzke v Budapešti, ak dostane pozvanie.
Záujmom Maďarska je, aby budapeštiansky summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otázke ukončenia vojny na Ukrajine bol úspešný.
Milióny ľudí po celom svete hlásia problémy pri používaní aplikácií.
Volodymyr Zelenskyj je pripravený pripojiť sa k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi na nadchádzajúcom summite v Maďarsku, ak bude pozvaný.
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok vyzvala blok, aby bol „kreatívnejší" v boji proti ruskej „tieňovej flotile".