Zavíta do Budapešti aj Zelenskyj? Toto tvrdí ukrajinský líder
- DNES - 10:28
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pripravený pripojiť sa k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi na nadchádzajúcom summite v Maďarsku, ak bude pozvaný. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP, ktorej správu zmonitorovala TASR.
„Ak pôjde o pozvanie v rámci formátu, kde sa stretneme ako trojica alebo vo formáte kyvadlovej diplomacie, keď sa prezident Trump stretne s Putinom a prezident Trump so mnou – potom sa v jednom alebo inom formáte dohodneme,“ povedal Zelenskyj novinárom.
Trump minulý týždeň vo štvrtok po telefonáte s Putinom avizoval ich spoločné stretnutie v maďarskej metropole Budapešť, ktoré sa pravdepodobne uskutoční o niekoľko týždňov.
Ukrajinský prezident však výber Maďarska ako miesta schôdzky kritizoval. „Neverím, že premiér, ktorý blokuje Ukrajinu všade, môže urobiť niečo pozitívne pre Ukrajincov,“ povedal Zelenskyj narážajúc na maďarského lídra Viktora Orbána.
Kyjev opakovane deklaruje, že je pripravený pripojiť sa k trojstrannému stretnutiu vo formáte Zelenskyj - Putin - Trump v niekoľkých „neutrálnych“ krajinách vrátane Turecka, Švajčiarska a Vatikánu.
Práve v Budapešti bolo v roku 1994 podpísané memorandum, ktorým sa Rusko a ďalší signatári zaviazali zaistiť bezpečnosť Ukrajiny, Bieloruska a Kazachstanu výmenou za to, že sa vzdali jadrových zbraní, ktoré na ich území zostali zo sovietskych čias.
Trump sa od návratu do Bieleho domu začiatkom tohto roka snaží o rýchle ukončenie vojny na Ukrajine, pričom presadzuje sériu priamych rozhovorov medzi ukrajinskými a ruskými predstaviteľmi a hostil Putina aj na Aljaške, čo však neprinieslo prelomenie patovej situácie.
Spomínaný telefonát Trumpa s Putinom bol jeho prvým kontaktom s ruským prezidentom od augustového stretnutia na Aljaške.
Trump následne v piatok 17. októbra prijal Zelenského v Bielom dome. Podľa informovaných zdrojov denníka Financial Times Trump naliehal na prijatie ruských podmienok na ukončenie vojny – odovzdanie celého Donbasu Ukrajine – a varoval, že Putin pohrozil Ukrajine „zničením“, ak tak neurobí. Zdroje dodali, že rozhovor sa opakovane zvrhával do „hádky“.
V noci na pondelok Trump v rozhovore s novinármi poprel, že by Zelenského nabádal, aby Ukrajina prijala podmienky stanovené Ruskom. Zopakoval, že jeho návrhom je zachovať súčasné pozície Ruska a Ukrajiny pozdĺž frontovej línie.
