Kallasová: EÚ musí byť kreatívnejšia v boji proti ruskej tieňovej flotile
- DNES - 10:20
- Luxemburg
Šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová v pondelok vyzvala blok, aby bol „kreatívnejší“ v boji proti ruskej „tieňovej flotile“. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Takzvaná ruská tieňová flotila pozostáva zo starých lodí, ktoré sa zväčša plavia pod vlajkami afrických krajín a Rusko ich využíva na obchádzanie sankcií a predaj ropy. Na mnoho týchto plavidiel uvalili Európska únia a Británia sankcie.
„Musíme neustále premýšľať, čo viac môžeme urobiť,“ povedala Kallasová po príchode na stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxembursku. Dodala, že EÚ dosiahla veľký pokrok v obmedzovaní príjmov Moskvy z obchádzania sankcií na vývoz ruských palív. Ministri budú na stretnutí tiež diskutovať o koordinácii týchto opatrení.
Podľa pracovného dokumentu pripraveného pre pondelkové stretnutie ministrov - do ktorého nahliadla agentúra DPA - sa odhaduje, že flotila v súčasnosti zahŕňa približne 600 až 1400 tankerov.
Odborníci, ktorí zároveň radia Kallasovej, upozorňujú, že tieto plavidlá nielen prispievajú k ruskej vojnovej ekonomike, ale tiež predstavujú veľké riziká pre životné prostredie a námornú bezpečnosť. Prípadné nehody týchto plavidiel by mohli spôsobiť únik ropy do mora, čo by malo devastačné následky pre pobrežné oblasti, morský ekosystém aj rybné hospodárstvo.
Mnohé z týchto lodí majú taktiež neprehľadnú vlastnícku štruktúru a buď nie sú poistené vôbec, alebo sú poistené len čiastočne. Odborníci poukazujú na to, že v takýchto prípadoch, by náklady na odstránenie škôd na životnom prostredí mohli padnúť na plecia daňových poplatníkov pobrežných štátov.
