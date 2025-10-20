Nehoda kamióna na D1: Zablokované sú dva jazdné pruhy
Na mieste sa tvoria kolóny.
Polícia aktuálne dokumentuje nehodu kamióna, ktorá sa stala na diaľnici D1 smerom do Bratislavy. Blokované sú dva jazdné pruhy a tvoria sa kolóny. Vodičom odporúča využiť iné trasy. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Predpokladané trvanie obmedzenia sú dve hodiny,“ podotýka polícia v súvislosti so skríženým kamiónom.
Foto: facebook.com/KRPZBA
Pri ceste do Bratislavy odporúča vodičom využiť napríklad výjazd na Voderadoch smer cesta III/1286 smer Hrnčiarovce nad Parnou. Z tejto obce je potrebné sa napojiť na cestu I/61 smer Blatné. Od obce Blatné sa môžu vodiči pripojiť smer diaľnica D1 (križovatka Senec - východ), ktorá je v tom úseku plne prejazdná.
Kamión sa skrížil na kilometri 31,5 diaľnice D1 pred Sencom smerom z Trnavy. Zelená vlna STVR informuje, že prejazdný je len ľavý jazdný pruh a v kolóne si vodiči postoja polhodinu.
