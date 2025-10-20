  • Články
Bratislava

Nehoda kamióna na D1: Zablokované sú dva jazdné pruhy

  • DNES - 9:54
  • Bratislava
Nehoda kamióna na D1: Zablokované sú dva jazdné pruhy

Na mieste sa tvoria kolóny.

Polícia aktuálne dokumentuje nehodu kamióna, ktorá sa stala na diaľnici D1 smerom do Bratislavy. Blokované sú dva jazdné pruhy a tvoria sa kolóny. Vodičom odporúča využiť iné trasy. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Predpokladané trvanie obmedzenia sú dve hodiny,“ podotýka polícia v súvislosti so skríženým kamiónom.

Foto: facebook.com/KRPZBA

Pri ceste do Bratislavy odporúča vodičom využiť napríklad výjazd na Voderadoch smer cesta III/1286 smer Hrnčiarovce nad Parnou. Z tejto obce je potrebné sa napojiť na cestu I/61 smer Blatné. Od obce Blatné sa môžu vodiči pripojiť smer diaľnica D1 (križovatka Senec - východ), ktorá je v tom úseku plne prejazdná.

Kamión sa skrížil na kilometri 31,5 diaľnice D1 pred Sencom smerom z Trnavy. Zelená vlna STVR informuje, že prejazdný je len ľavý jazdný pruh a v kolóne si vodiči postoja polhodinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
