Nie som kráľ, reagoval Trump na protesty No Kings
- DNES - 9:51
- Washington
Americký prezident Donald Trump skritizoval sobotňajšie masové protesty pod názvom No Kings (Žiadni králi), ktoré boli namierené proti nemu a jeho politike.
Označil ich za „vtip“ a novinárom v nedeľu odkázal, že „nie je kráľom“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Trump vyhlásil, že všetky transparenty na protestoch boli pravdepodobne financované finančníkom a filantropom Georgeom Sorosom „a inými radikálnymi ľavicovými bláznami“.
„Vyzerá to tak. Preverujeme to,“ povedal reportérom na palube svojho lietadla.
Približne sedem miliónov demonštrantov na protestoch No Kings po celej krajine označil za „veľmi malú a veľmi neefektívnu“ skupinu.
„Nie som kráľ. Driem ako kôň, aby som našu krajinu urobil lepšou,“ zdôraznil Trump.
Išlo o prvé verejné vyjadrenie prezidenta k protestom, ktoré podľa amerických médií prebiehali prevažne pokojne.
V nedeľu šéf Bieleho domu zverejnil na svojej platforme Truth Social video, ktoré bolo zrejme vytvorené pomocou umelej inteligencie. Na snímke je zobrazený ako pilot stíhačky s nápisom „King Trump“ (Kráľ Trump), ktorý na demonštrantov zhadzuje hnedú hmotu pripomínajúcu výkaly.
Organizátori hnutia No Kings obvinili Trumpa z ignorovania základných princípov demokratického právneho štátu a hromadenia moci.
Demonštranti vyjadrili širokú škálu obáv, od radikálneho prístupu Trumpovej administratívy k migrantom a jej politiky v oblasti zdravotníctva až po obavy, že Spojené štáty by mohli skĺznuť do fašizmu.
