Bielorusko sa snaží nadviazať kontakty s Ukrajinou a pomôcť ukončiť vojnu

Riaditeľ bieloruského Výboru štátnej bezpečnosti (KGB) Ivan Terteľ v nedeľu vyhlásil, že jeho úrad sa snaží nadviazať kontakty s Ukrajinou, aby pomohol dosiahnuť urovnanie vojny rozpútanej Ruskom. Informovala o tom bieloruská štátna tlačová agentúra BelTA, ktorú citovala agentúra Reuters, píše TASR.

Terteľovo vyhlásenie nasledovalo po správach z minulého týždňa, podľa ktorých sa vysokopostavený bieloruský diplomat stretol „s Európanmi“ v snahe zmierniť medzinárodnú izoláciu Bieloruska, blízkeho spojenca Ruska.

Šéf KGB objasnil, že stretnutia s ukrajinskými predstaviteľmi sú „v súčasnej situácii nevyhnutné, aby sa dospelo ku konsenzu“, pričom dodal, že veľa závisí od ukrajinskej strany. Uviedol tiež, že Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko „robí pre stabilizáciu situácie v regióne všetko, čo môže.“

Podľa Terteľa sa v súčasnej zložitej situácii podarilo nájsť rovnováhu medzi záujmami oboch strán. Vyjadril presvedčenie, že napätie možno odstrániť len prostredníctvom „diskrétnych rozhovorov a hľadania kompromisu“.

Lukašenko v zime 2022 umožnil Kremľu, aby na Ukrajinu zaútočil aj z bieloruského územia. Samotná bieloruská armáda sa však do vojny nezapojila.

Lukašenko, ktorý je pri moci od roku 1994, zostáva na Západe izolovaný pre porušovanie ľudských práv v Bielorusku. Tamojší režim zintenzívnil represie po tom, čo bezpečnostné sily potlačili protesty ľudí, ktorí ho v lete 2020 obvinili z manipulácie prezidentských volieb.

Americký prezident Donald Trump však v posledných mesiacoch označil Lukašenka za „veľmi rešpektovaného lídra“ a vyslal do Minska svojho vyslanca, čo viedlo k prepusteniu viac než 50 politických väzňov.

Bieloruské médiá v septembri citovali Lukašenkov výrok, že chce rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby pomohol urovnať vojnový konflikt vyvolaný Ruskom.

