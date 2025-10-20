  • Články
Bratislava

Zelenskyj: Putin je silnejší než Hamas, je potrebné vyvinúť väčší nátlak

  • DNES - 9:00
  • Washington
Zelenskyj: Putin je silnejší než Hamas, je potrebné vyvinúť väčší nátlak

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby vyvinul väčší nátlak na ruského prezidenta Vladimira Putina v záujme ukončenia vojny na Ukrajine.

Zelenskyj v nedeľu odvysielanom rozhovore pre stanicu NBC povedal, že Putin je silnejší než palestínske militantné hnutie Hamas, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Na otázku v relácii „Meet the Press“, či by mal Trump sprísniť postoj Putina po tom, čo viedol dohodu o prímerí v Gaze, Zelenskyj v angličtine odpovedal: „Áno, a ešte viac, pretože Putin je niečo podobné, ale silnejší než Hamas. Je to väčšia vojna a on je druhou armádou na svete.“

A preto je tlak väčší,“ dodal.

Rozhovor bol odvysielaný po Zelenského návrate z cesty do Washingtonu, kde sa mu nepodarilo zabezpečiť dodávky rakiet Tomahawk s dlhým doletom od USA pre Kyjev, pripomína AFP.

Zelenskyj sa stretol s Trumpom v Bielom dome po tom, čo týždne žiadal o dodávky rakiet Tomahawk v nádeji, že využije Trumpovu rastúcu frustráciu z Putina po neúspešnom augustovom summite na Aljaške.

V rozhovore ukrajinský líder tiež povedal, že by sa mal zúčastniť na nadchádzajúcich rozhovoroch v Budapešti, ktoré sú naplánované medzi Trumpom a Putinom.

Ak naozaj chceme mať spravodlivý a trvalý mier, potrebujeme k tomu obe strany tejto tragédie,“ povedal Zelenskyj. „Áno, je okupant, ale Ukrajina trpí a bojuje. A samozrejme, ako môžu byť nejaké dohody bez nás o nás?“ dodal.

Trump však krátko po odvysielaní rozhovoru so Zelenským opätovne naznačil, že nie je pripravený poslať zbrane na Ukrajinu, pripomína AFP.

Musíme si pamätať jednu vec. Potrebujeme ich aj pre seba. Viete, nemôžeme dať všetky naše zbrane Ukrajine,“ povedal Trump v relácii Sunday Morning Futures na stanici Fox News.

Moskva v posledných týždňoch zintenzívnila útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru a s blížiacou sa zimou nechala tisíce ľudí bez kúrenia a elektriny.

Zdroj: Info.sk, TASR
