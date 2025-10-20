  • Články
Marocká vláda v reakcii na protesty ohlásila reformy a podporu pre mladých

  • DNES - 8:16
  • Rabat
Marocká vláda v nedeľu oznámila súbor opatrení zameraných na posilnenie účasti mladých ľudí v politike a sľúbila sociálne reformy.

Reagovala tým na masové demonštrácie, ktoré koncom septembra v Maroku iniciovalo mládežnícke hnutie GenZ 212.

Ako v noci na pondelok informovala agentúra AFP, vláda predložila návrh zákona, ktorý snaží posilniť úlohu politických strán, zlepšiť ich transparentnosť a pomôcť väčšiemu počtu žien a mladých ľudí, aby sa k nim pridali alebo ich založili. Súčasťou týchto snáh sú aj finančné stimuly pokrývajúce až 75 percent výdavkov na kampaň kandidátov do 35 rokov.

Návrh zákona o financiách na rok 2026 by mal zlepšiť sociálne služby vrátane verejného vzdelávania a zdravotníctva – dvoch kľúčových sektorov, ktorých reformu demonštranti žiadali od vlády počas svojich protestov.

Vláda deklarovala, že v budúcom roku uprednostní sociálne výdavky, pričom na zdravotníctvo a školstvo vyčlení takmer 13 miliónov dolárov a v týchto sektoroch vytvorí viac ako 27.000 pracovných miest. Oznámila tiež, že má v pláne otvoriť nové univerzitné nemocnice, a to aj na spornom území Západnej Sahary.

Zrekonštruovať chce 90 nemocníc.

V oblasti vzdelávania chce vláda rozšíriť predškolský systém,

poskytnúť ďalšiu podporu študentom a zároveň zlepšiť kvalitu výučby. Kráľ Muhammad VI. vo svojom prejave k parlamentu 10. októbra zdôraznil aj potrebu zamerať sa na najviac znevýhodnené oblasti krajiny vo vidieckych a horských častiach kráľovstva.

AFP konštatovala, že sociálna nerovnosť pre Maroko zostáva hlavnou výzvou - v krajine pretrvávajú hlboké regionálne rozdiely i rozdiely medzi verejným a súkromným sektorom.

Z oficiálnych údajov vyplýva, že nedostatočné vzdelanie je v Maroku kľúčovým faktorom chudoby - jej miera klesla z takmer 12 percent populácie v roku 2014 na 6,8 percenta v roku 2024.

Masové protesty mládeže, ktoré v Maroku koncom septembra vyvolali správy o úmrtí ôsmich tehotných žien v nemocnici vo veľkomeste Agadir, zvyčajne stabilné Maroko zaskočili. Hnutie GenZ 212, ktoré tieto protesty iniciovalo, neskôr rozšírilo svoje požiadavky o zmenu súčasnej vlády a skoncovanie s korupciou.

Zdroj: Info.sk, TASR
