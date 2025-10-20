Trump pohrozil vyslaním vojakov do San Francisca
- DNES - 7:30
- Washington
Americký prezident Donald Trump v rozhovore odvysielanom v nedeľu pohrozil, že pošle vojakov do San Francisca, ďalšieho mesta, v ktorom sú pri moci demokrati. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Trump už vyslal Národnú gardu do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, často proti vôli miestnych predstaviteľov, a sudcovia zastavili jej nasadenie v Chicagu a Portlande.
„Najbližšie pôjdeme do San Francisca,“ povedal šéf Bieleho domu pre televíziu Fox News. „Rozdiel je v tom, že podľa mňa nás v San Franciscu chcú. San Francisco bolo skutočne jedno z veľkých miest sveta. A potom sa to pred 15 rokmi pokazilo,“ vyhlásil.
Trump opakovane zveličoval rozsah kriminality a nepokojov v mestách v USA, aby odôvodnil nariadenie vyslania vojakov, proti ktorému namietali miestni predstavitelia z Demokratickej strany, napísala AFP. V septembri navrhol, že americké mestá by mohli byť „výcvikovými priestormi“ pre armádu.
Francúzska agentúra doplnila, že pravicovo naklonené americké televízie často prezentujú San Francisco, ktoré má dobre zdokumentované problémy s bezdomovstvom a drogovými závislosťami, ako najlepší príklad údajného úpadku mestských centier v krajine ovládaných demokratmi.
Z Louvru ukradli osem šperkov, polícia pátra po štyroch mužoch
Pri nedeľňajšej lúpeži odcudzili páchatelia z parížskeho Louvru osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze.
Trump vyzval Zelenského, aby sa dohodol s Putinom
Podľa Donalda Trumpa ruský prezident hrozí "zničením" Ukrajiny.
Izraelská armáda po sérii útokov obnovila prímerie v Pásme Gazy
Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že obnovila dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy po tom, čo počas dňa vykonala desiatky útokov na ciele palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Izrael začal útočiť aj v južnej časti Pásma Gazy
Izraelská armáda oznámila, že v nedeľu podnikla nové útoky proti cieľom palestínskeho militantného hnutia Hamas aj v južnej časti Pásma Gazy.