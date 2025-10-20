  • Články
Pondelok, 20.10.2025
Bratislava

Trump pohrozil vyslaním vojakov do San Francisca

  • DNES - 7:30
  • Washington
Trump pohrozil vyslaním vojakov do San Francisca

Americký prezident Donald Trump v rozhovore odvysielanom v nedeľu pohrozil, že pošle vojakov do San Francisca, ďalšieho mesta, v ktorom sú pri moci demokrati. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Trump už vyslal Národnú gardu do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, často proti vôli miestnych predstaviteľov, a sudcovia zastavili jej nasadenie v Chicagu a Portlande.

Najbližšie pôjdeme do San Francisca,“ povedal šéf Bieleho domu pre televíziu Fox News. „Rozdiel je v tom, že podľa mňa nás v San Franciscu chcú. San Francisco bolo skutočne jedno z veľkých miest sveta. A potom sa to pred 15 rokmi pokazilo,“ vyhlásil.

Trump opakovane zveličoval rozsah kriminality a nepokojov v mestách v USA, aby odôvodnil nariadenie vyslania vojakov, proti ktorému namietali miestni predstavitelia z Demokratickej strany, napísala AFP. V septembri navrhol, že americké mestá by mohli byť „výcvikovými priestormi“ pre armádu.

Francúzska agentúra doplnila, že pravicovo naklonené americké televízie často prezentujú San Francisco, ktoré má dobre zdokumentované problémy s bezdomovstvom a drogovými závislosťami, ako najlepší príklad údajného úpadku mestských centier v krajine ovládaných demokratmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
