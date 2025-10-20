Z Louvru ukradli osem šperkov, polícia pátra po štyroch mužoch
- DNES - 6:13
- Paríž
Pri nedeľňajšej lúpeži odcudzili páchatelia z parížskeho Louvru osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze, oznámilo francúzske ministerstvo kultúry. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.
„Cieľom (zlodejov) boli dve vitríny s vysokým stupňom bezpečnosti, z ktorých bolo odcudzených osem predmetov neoceniteľnej kultúrnej hodnoty,“ uvádza sa vo vyhlásení rezortu.
Deviaty predmet - diamantmi a smaragdmi vykladaná koruna cisárovnej Eugénie - bol nájdený neďaleko múzea, kde ho zlodeji pri úteku stratili, dodáva sa vo vyhlásení. Orgány pátrajú po štyroch zlodejoch, uviedla hlavná prokurátorka Paríža.
Štyria muži tvorili „úderný tím“, ktorý vylúpil Apolónovu galériu v Louvri, kde sa nachádzajú francúzske korunovačné klenoty. Na tvárach mali masky a na útek použili výkonné skútre, povedala pre stanicu BFM TV prokurátorka Laure Beccuauová.
Koruna cisárovnej Eugénie z 19. storočia je poškodená. Je zdobená zlatými orlami, pokrytá 1354 diamantmi a 56 smaragdmi, uvádza webová stránka múzea. Eugénie de Montijo (1826-1920) bola manželkou Napoleona III. a poslednou francúzskou cisárovnou.
Prokurátorka dodala, že zlodeji ohrozovali strážcov múzea uhlovými brúskami, ktoré použili na rozrezanie sklenených vitrín. Gang prišiel s nákladným autom, ktoré ťahalo výsuvný rebrík, bežne používaný na zdvíhanie nábytku do budov, k bočnej strane Louvru. Zlodeji sa dostali dovnútra cez okno, ktoré rozbili.
Alarmy v Louvri v tom čase fungovali, ale „otvorenou zostáva otázka, či strážcovia alarm počuli“ a či sa alarm rozozvučal tiež v galérii, kde ku krádeži došlo, dodala Beccuauová.
Prokurátorka uviedla, že podľa pracovnej teórie lúpežná skupina pracovala na pokyn zločineckej organizácie. Podľa Beccuauovej vyjadrenia pracuje na tomto mediálne sledovanom prípade približne 60 vyšetrovateľov, informovala AFP.
Macron: Ide o útok na kultúrne dedičstvo
Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil v nedeľu lúpež šperkov z múzea Louvre v Paríži ako útok na kultúrnu históriu Francúzska. Páchatelia budú podľa neho vypátraní a ukradnuté predmety vrátené, informuje TASR podľa agentúry DPA.
„Krádež z Louvru je útokom na kultúrne bohatstvo, ktoré si ceníme, pretože je súčasťou našej histórie,“ uviedol Macron. „Získame tieto diela späť a postavíme páchateľov pred súd. Pod vedením parížskej prokuratúry sa robí všetko pre to, aby sa to dosiahlo.“
Macron tiež priblížil, že projekt modernizácie Louvru prezentovaný v januári obsahuje aj posilnenie bezpečnostných opatrení. „Zabezpečí zachovanie a ochranu toho, čo tvorí našu pamäť a našu kultúru,“ dodal prezident.
