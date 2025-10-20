  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 20.10.2025Meniny má Vendelín
Bratislava

Z Louvru ukradli osem šperkov, polícia pátra po štyroch mužoch

  • DNES - 6:13
  • Paríž
Z Louvru ukradli osem šperkov, polícia pátra po štyroch mužoch

Pri nedeľňajšej lúpeži odcudzili páchatelia z parížskeho Louvru osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze, oznámilo francúzske ministerstvo kultúry. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.

Cieľom (zlodejov) boli dve vitríny s vysokým stupňom bezpečnosti, z ktorých bolo odcudzených osem predmetov neoceniteľnej kultúrnej hodnoty,“ uvádza sa vo vyhlásení rezortu.

Deviaty predmet - diamantmi a smaragdmi vykladaná koruna cisárovnej Eugénie - bol nájdený neďaleko múzea, kde ho zlodeji pri úteku stratili, dodáva sa vo vyhlásení. Orgány pátrajú po štyroch zlodejoch, uviedla hlavná prokurátorka Paríža.

Štyria muži tvorili „úderný tím“, ktorý vylúpil Apolónovu galériu v Louvri, kde sa nachádzajú francúzske korunovačné klenoty. Na tvárach mali masky a na útek použili výkonné skútre, povedala pre stanicu BFM TV prokurátorka Laure Beccuauová.

Koruna cisárovnej Eugénie z 19. storočia je poškodená. Je zdobená zlatými orlami, pokrytá 1354 diamantmi a 56 smaragdmi, uvádza webová stránka múzea. Eugénie de Montijo (1826-1920) bola manželkou Napoleona III. a poslednou francúzskou cisárovnou.

Prokurátorka dodala, že zlodeji ohrozovali strážcov múzea uhlovými brúskami, ktoré použili na rozrezanie sklenených vitrín. Gang prišiel s nákladným autom, ktoré ťahalo výsuvný rebrík, bežne používaný na zdvíhanie nábytku do budov, k bočnej strane Louvru. Zlodeji sa dostali dovnútra cez okno, ktoré rozbili.

Alarmy v Louvri v tom čase fungovali, ale „otvorenou zostáva otázka, či strážcovia alarm počuli“ a či sa alarm rozozvučal tiež v galérii, kde ku krádeži došlo, dodala Beccuauová.

Prokurátorka uviedla, že podľa pracovnej teórie lúpežná skupina pracovala na pokyn zločineckej organizácie. Podľa Beccuauovej vyjadrenia pracuje na tomto mediálne sledovanom prípade približne 60 vyšetrovateľov, informovala AFP.

Macron: Ide o útok na kultúrne dedičstvo

Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil v nedeľu lúpež šperkov z múzea Louvre v Paríži ako útok na kultúrnu históriu Francúzska. Páchatelia budú podľa neho vypátraní a ukradnuté predmety vrátené, informuje TASR podľa agentúry DPA.

„Krádež z Louvru je útokom na kultúrne bohatstvo, ktoré si ceníme, pretože je súčasťou našej histórie,“ uviedol Macron. „Získame tieto diela späť a postavíme páchateľov pred súd. Pod vedením parížskej prokuratúry sa robí všetko pre to, aby sa to dosiahlo.“

Macron tiež priblížil, že projekt modernizácie Louvru prezentovaný v januári obsahuje aj posilnenie bezpečnostných opatrení. „Zabezpečí zachovanie a ochranu toho, čo tvorí našu pamäť a našu kultúru,“ dodal prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump pohrozil vyslaním vojakov do San Francisca

Trump pohrozil vyslaním vojakov do San Francisca

DNES - 7:30Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v rozhovore odvysielanom v nedeľu pohrozil, že pošle vojakov do San Francisca, ďalšieho mesta, v ktorom sú pri moci demokrati.

Trump vyzval Zelenského, aby sa dohodol s Putinom

Trump vyzval Zelenského, aby sa dohodol s Putinom

DNES - 6:11Zahraničné

Podľa Donalda Trumpa ruský prezident hrozí "zničením" Ukrajiny.

Izraelská armáda po sérii útokov obnovila prímerie v Pásme Gazy

Izraelská armáda po sérii útokov obnovila prímerie v Pásme Gazy

DNES - 6:09Zahraničné

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že obnovila dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy po tom, čo počas dňa vykonala desiatky útokov na ciele palestínskeho militantného hnutia Hamas.

Izrael začal útočiť aj v južnej časti Pásma Gazy

Izrael začal útočiť aj v južnej časti Pásma Gazy

VČERA - 18:29Zahraničné

Izraelská armáda oznámila, že v nedeľu podnikla nové útoky proti cieľom palestínskeho militantného hnutia Hamas aj v južnej časti Pásma Gazy.

Vosveteit.sk
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíšVyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človekUmelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brányVedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokochZem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokovTo, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eurAKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
Na Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na ZemiNa Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na Zemi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP