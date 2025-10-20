  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 20.10.2025Meniny má Vendelín
Bratislava

Trump vyzval Zelenského, aby sa dohodol s Putinom

  • DNES - 6:11
  • Londýn
Trump vyzval Zelenského, aby sa dohodol s Putinom

Podľa Donalda Trumpa ruský prezident hrozí "zničením" Ukrajiny.

Americký prezident Donald Trump vyzval na piatkovom stretnutí v Bielom dome ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby prijal podmienky Ruska pre ukončenie vojny, napísal v nedeľu britský denník Financial Times (FT). Trump podľa správy varoval, že ruský prezident Vladimir Putin v opačnom prípade hrozí „zničením“ Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Prezident USA na stretnutí naliehal, aby sa Zelenskyj vzdal celého regiónu Donbas na východe Ukrajiny, a opakovane hovoril o témach, ktoré ruský prezident spomínal počas telefonátu s Trumpom deň predtým, uviedli noviny s odvolaním sa na osoby oboznámené so záležitosťou.

Ukrajine sa napokon podarilo presvedčiť Trumpa, aby podporil zmrazenie súčasných frontových línií, napísal FT. Trump po schôdzke povedal, že obe strany by mali zastaviť vojnu na líniách bojov, čo Zelenskyj označil za dôležitý bod.

Biely dom ani hovorca Zelenského zatiaľ na žiadosť Reuters o vyjadrenie k správe FT nereagovali.

Zelenskyj prišiel v piatok do Bieleho domu v snahe získať zbrane na to, aby sa jeho krajina mohla ďalej brániť, Trump však mal zjavne viac záujem o sprostredkovanie mierovej dohody.

Putin vo štvrtkovom telefonáte s americkým prezidentom ponúkol menšie časti dvoch juhoukrajinských frontových oblastí, Chersonskej a Záporožskej, výmenou za oveľa väčšie časti Donbasu, ktoré v súčasnosti kontroluje Ukrajina, doplnil FT vo svojej správe. Je to menej než jeho pôvodná požiadavka z roku 2024, aby sa Kyjev vzdal celého Donbasu, ako aj Chersonskej a Záporožskej oblasti.

Trump a Putin sa vo štvrtok dohodli na svojom druhom summite o vojne na Ukrajine. Podľa oboch strán by sa mali do dvoch týždňov stretnúť v Budapešti. Ich prvý summit na Aljaške 15. augusta nepriniesol prelom.

Trump poprel, že by so Zelenským hovoril o vzdaní sa celého Donbasu

Prezident USA Donald Trump v nedeľu povedal, že na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nehovoril o odstúpení východoukrajinského regiónu Donbas Rusku. Ten by podľa neho mal zostať v súčasnom rozdelení, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Zdroje britského denníka Financial Times (FT) a agentúry Reuters predtým uviedli, že Trump na Zelenského naliehal, aby sa vzdal veľkých častí územia Ukrajiny a prijal podmienky Ruska pre ukončenie vojny.

Trump po piatkovej schôdzke s ukrajinským lídrom v Bielom dome verejne vyzval na prímerie na súčasných frontových líniách. Podľa zdroja Reuters Trump prišiel s týmto návrhom po tom, ako Zelenskyj povedal, že Moskve dobrovoľne neodstúpi žiadne územie.

Šéf Bieleho domu takúto pozíciu zdôraznil v nedeľu pred novinármi. „Myslím si, že by sa mali zastaviť na bojových líniách tam, kde sú,“ uviedol na palube prezidentského špeciálu. „O zvyšku sa veľmi ťažko rokuje, keď poviete ,vy si zoberte toto, my si zoberieme toto‘,“ povedal Trump.

Reagoval tiež záporne na otázku, či Zelenskému povedal, že Ukrajina musí odovzdať celý Donbas Rusku. „Nech je to rozdelené tak, ako to je rozdelené. Teraz je to rozdelené. Myslím si, že 78 percent toho územia už obsadilo Rusko,“ dodal Trump. „Nechajte to tak, ako to je teraz. Môžu... niečo vyrokovať neskôr.“

Dva zdroje Reuters oboznámené so stretnutím prezidentov označili schôdzku za napätú s tým, že ukrajinská delegácia odchádzala sklamaná. Trump tiež odmietol poskytnúť Kyjevu rakety Tomahawk a premýšľal o poskytnutí bezpečnostných záruk Kyjevu i Moskve.

Trump zatiaľ nerozhodol, či rakety Tomahawk, schopné zasiahnuť ciele hlboko v Rusku, Ukrajine dodá, povedal v nedeľu večer americký viceprezident J. D Vance.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump pohrozil vyslaním vojakov do San Francisca

Trump pohrozil vyslaním vojakov do San Francisca

DNES - 7:30Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v rozhovore odvysielanom v nedeľu pohrozil, že pošle vojakov do San Francisca, ďalšieho mesta, v ktorom sú pri moci demokrati.

Z Louvru ukradli osem šperkov, polícia pátra po štyroch mužoch

Z Louvru ukradli osem šperkov, polícia pátra po štyroch mužoch

DNES - 6:13Zahraničné

Pri nedeľňajšej lúpeži odcudzili páchatelia z parížskeho Louvru osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze.

Izraelská armáda po sérii útokov obnovila prímerie v Pásme Gazy

Izraelská armáda po sérii útokov obnovila prímerie v Pásme Gazy

DNES - 6:09Zahraničné

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že obnovila dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy po tom, čo počas dňa vykonala desiatky útokov na ciele palestínskeho militantného hnutia Hamas.

Izrael začal útočiť aj v južnej časti Pásma Gazy

Izrael začal útočiť aj v južnej časti Pásma Gazy

VČERA - 18:29Zahraničné

Izraelská armáda oznámila, že v nedeľu podnikla nové útoky proti cieľom palestínskeho militantného hnutia Hamas aj v južnej časti Pásma Gazy.

Vosveteit.sk
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíšVyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človekUmelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brányVedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokochZem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokovTo, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eurAKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
Na Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na ZemiNa Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na Zemi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP