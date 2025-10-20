Trump vyzval Zelenského, aby sa dohodol s Putinom
- DNES - 6:11
- Londýn
Podľa Donalda Trumpa ruský prezident hrozí "zničením" Ukrajiny.
Americký prezident Donald Trump vyzval na piatkovom stretnutí v Bielom dome ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby prijal podmienky Ruska pre ukončenie vojny, napísal v nedeľu britský denník Financial Times (FT). Trump podľa správy varoval, že ruský prezident Vladimir Putin v opačnom prípade hrozí „zničením“ Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Prezident USA na stretnutí naliehal, aby sa Zelenskyj vzdal celého regiónu Donbas na východe Ukrajiny, a opakovane hovoril o témach, ktoré ruský prezident spomínal počas telefonátu s Trumpom deň predtým, uviedli noviny s odvolaním sa na osoby oboznámené so záležitosťou.
Ukrajine sa napokon podarilo presvedčiť Trumpa, aby podporil zmrazenie súčasných frontových línií, napísal FT. Trump po schôdzke povedal, že obe strany by mali zastaviť vojnu na líniách bojov, čo Zelenskyj označil za dôležitý bod.
Biely dom ani hovorca Zelenského zatiaľ na žiadosť Reuters o vyjadrenie k správe FT nereagovali.
Zelenskyj prišiel v piatok do Bieleho domu v snahe získať zbrane na to, aby sa jeho krajina mohla ďalej brániť, Trump však mal zjavne viac záujem o sprostredkovanie mierovej dohody.
Putin vo štvrtkovom telefonáte s americkým prezidentom ponúkol menšie časti dvoch juhoukrajinských frontových oblastí, Chersonskej a Záporožskej, výmenou za oveľa väčšie časti Donbasu, ktoré v súčasnosti kontroluje Ukrajina, doplnil FT vo svojej správe. Je to menej než jeho pôvodná požiadavka z roku 2024, aby sa Kyjev vzdal celého Donbasu, ako aj Chersonskej a Záporožskej oblasti.
Trump a Putin sa vo štvrtok dohodli na svojom druhom summite o vojne na Ukrajine. Podľa oboch strán by sa mali do dvoch týždňov stretnúť v Budapešti. Ich prvý summit na Aljaške 15. augusta nepriniesol prelom.
Trump poprel, že by so Zelenským hovoril o vzdaní sa celého Donbasu
Prezident USA Donald Trump v nedeľu povedal, že na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nehovoril o odstúpení východoukrajinského regiónu Donbas Rusku. Ten by podľa neho mal zostať v súčasnom rozdelení, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Zdroje britského denníka Financial Times (FT) a agentúry Reuters predtým uviedli, že Trump na Zelenského naliehal, aby sa vzdal veľkých častí územia Ukrajiny a prijal podmienky Ruska pre ukončenie vojny.
Trump po piatkovej schôdzke s ukrajinským lídrom v Bielom dome verejne vyzval na prímerie na súčasných frontových líniách. Podľa zdroja Reuters Trump prišiel s týmto návrhom po tom, ako Zelenskyj povedal, že Moskve dobrovoľne neodstúpi žiadne územie.
Šéf Bieleho domu takúto pozíciu zdôraznil v nedeľu pred novinármi. „Myslím si, že by sa mali zastaviť na bojových líniách tam, kde sú,“ uviedol na palube prezidentského špeciálu. „O zvyšku sa veľmi ťažko rokuje, keď poviete ,vy si zoberte toto, my si zoberieme toto‘,“ povedal Trump.
Reagoval tiež záporne na otázku, či Zelenskému povedal, že Ukrajina musí odovzdať celý Donbas Rusku. „Nech je to rozdelené tak, ako to je rozdelené. Teraz je to rozdelené. Myslím si, že 78 percent toho územia už obsadilo Rusko,“ dodal Trump. „Nechajte to tak, ako to je teraz. Môžu... niečo vyrokovať neskôr.“
Dva zdroje Reuters oboznámené so stretnutím prezidentov označili schôdzku za napätú s tým, že ukrajinská delegácia odchádzala sklamaná. Trump tiež odmietol poskytnúť Kyjevu rakety Tomahawk a premýšľal o poskytnutí bezpečnostných záruk Kyjevu i Moskve.
Trump zatiaľ nerozhodol, či rakety Tomahawk, schopné zasiahnuť ciele hlboko v Rusku, Ukrajine dodá, povedal v nedeľu večer americký viceprezident J. D Vance.
Trump pohrozil vyslaním vojakov do San Francisca
Americký prezident Donald Trump v rozhovore odvysielanom v nedeľu pohrozil, že pošle vojakov do San Francisca, ďalšieho mesta, v ktorom sú pri moci demokrati.
Z Louvru ukradli osem šperkov, polícia pátra po štyroch mužoch
Pri nedeľňajšej lúpeži odcudzili páchatelia z parížskeho Louvru osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze.
Izraelská armáda po sérii útokov obnovila prímerie v Pásme Gazy
Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že obnovila dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy po tom, čo počas dňa vykonala desiatky útokov na ciele palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Izrael začal útočiť aj v južnej časti Pásma Gazy
Izraelská armáda oznámila, že v nedeľu podnikla nové útoky proti cieľom palestínskeho militantného hnutia Hamas aj v južnej časti Pásma Gazy.