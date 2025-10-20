  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 20.10.2025Meniny má Vendelín
Bratislava

Izraelská armáda po sérii útokov obnovila prímerie v Pásme Gazy

  • DNES - 6:09
  • Jeruzalem
Izraelská armáda po sérii útokov obnovila prímerie v Pásme Gazy

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že obnovila dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy po tom, čo počas dňa vykonala desiatky útokov na ciele palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

V súlade s pokynmi politického vedenia a po sérii významných útokov v reakcii na porušenia zo strany Hamasu začali IDF (Izraelské obranné sily) opäť presadzovať prímerie,“ uviedla armáda v oficiálnom vyhlásení. „IDF budú naďalej dodržiavať dohodu o prímerí a budú rázne reagovať na akékoľvek jej porušenie,“ dodala armáda.

Palestínski militanti v nedeľu ráno podľa Izraela porušili prímerie útokom v okolí mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Tel Aviv na údajné porušenia prímeria odpovedal útokmi najmä v strednej a južnej časti enklávy. Ozbrojené krídlo Hamasu - Brigády Izzadína al-Kassáma - obvinenia o porušení prímeria ešte skôr v nedeľu odmietlo.

Izraelská armáda informovala, že nedeľné boje si vyžiadali smrť dvoch jej vojakov. Agentúra civilnej obrany v Gaze pod správou Hamasu oznámila, že pri izraelských náletoch zomrelo najmenej 33 Palestínčanov.

Izraelský bezpečnostný predstaviteľ agentúru AFP skôr v nedeľu informoval, že v dôsledku údajného porušenia prímeria zo strany Hamasu prerušil Tel Aviv „do odvolania“ dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump pohrozil vyslaním vojakov do San Francisca

Trump pohrozil vyslaním vojakov do San Francisca

DNES - 7:30Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v rozhovore odvysielanom v nedeľu pohrozil, že pošle vojakov do San Francisca, ďalšieho mesta, v ktorom sú pri moci demokrati.

Z Louvru ukradli osem šperkov, polícia pátra po štyroch mužoch

Z Louvru ukradli osem šperkov, polícia pátra po štyroch mužoch

DNES - 6:13Zahraničné

Pri nedeľňajšej lúpeži odcudzili páchatelia z parížskeho Louvru osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze.

Trump vyzval Zelenského, aby sa dohodol s Putinom

Trump vyzval Zelenského, aby sa dohodol s Putinom

DNES - 6:11Zahraničné

Podľa Donalda Trumpa ruský prezident hrozí "zničením" Ukrajiny.

Izrael začal útočiť aj v južnej časti Pásma Gazy

Izrael začal útočiť aj v južnej časti Pásma Gazy

VČERA - 18:29Zahraničné

Izraelská armáda oznámila, že v nedeľu podnikla nové útoky proti cieľom palestínskeho militantného hnutia Hamas aj v južnej časti Pásma Gazy.

Vosveteit.sk
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíšVyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človekUmelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brányVedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokochZem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokovTo, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eurAKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
Na Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na ZemiNa Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na Zemi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP